Addio al braccio Blue Jay dopo soli 6 mesi: cosa ci insegna lo stop di Amazon sulla sostenibilità dei robot

Lo stop dell’impiego del multi-braccio robotico che doveva rivoluzionare la produttività dei centri di consegna Amazon è un segnale che il processo d’integrazione di robot e IA nei meccanismi industriali non è sempre sostenibile, anche se per i lavoratori umani il tempo sembra comunque agli sgoccioli.

La corsa all'automazione intelligente incontra un nuovo ostacolo. Amazon ha deciso di interrompere lo sviluppo di Blue Jay, il sistema robotico multi-braccio presentato appena lo scorso ottobre e già fermato a gennaio, meno di sei mesi dopo il debutto pubblico. La notizia segna una battuta d'arresto significativa per uno dei progetti più ambiziosi del gruppo nel campo della robotica logistica e può suggerire qualche riflessione sulla forsennata corsa all'integrazione robotica all'interno dei processi industriali.

Che cos'era Blue Jay

Blue Jay era stato progettato come piattaforma compatta per i centri di consegna in giornata negli Stati Uniti. Si tratta di una macchina dotata di più bracci in grado di afferrare, spostare e smistare diversi pacchi contemporaneamente lungo una linea unica, integrando operazioni che normalmente richiedono stazioni separate. Il prototipo era stato testato in un impianto in South Carolina e sviluppato in poco più di un anno, un tempo insolitamente breve attribuito ai progressi dell'intelligenza artificiale e della simulazione digitale.

La versione ufficiale dell'azienda

Secondo il portavoce Terrence Clark, le cui dichiarazioni sono state riprese da Business Insider, il progetto era nato come prototipo sperimentale e non come prodotto destinato subito alla produzione di massa.

L'hardware viene ora accantonato, mentre software di manipolazione, sistemi di riconoscimento e algoritmi di controllo confluiranno in altri programmi di robotica interna. Anche il personale coinvolto è stato redistribuito su nuove iniziative, senza tagli diretti ai posti di lavoro.

I limiti emersi: costi e difficoltà d'integrazione

Nonostante le affermazioni di facciata, dietro lo stop di Blue Jay sono emerse criticità strutturali che hanno portato all'accantonamento di un'innovazione che, stando all'enfasi con la quale era stata annunciata solo qualche mese fa, nei piani di Amazon avrebbe dovuto portare ben altri risultati.

Alla base del dietrofront, rivelano fonti interne, ci sarebbero soprattutto i costi troppo elevati, le complessità nella produzione su vasta scala e le difficoltà di integrazione del robot negli impianti già esistenti. La sofisticata architettura multi-braccio e l'ampio corredo di sensori avrebbero reso difficile industrializzare il sistema su larga scala. Un limite che evidenzia la distanza tra i successi dell'IA nel mondo digitale, dove i dati di addestramento abbondano, e l'ambiente fisico delle fabbriche, dove raccogliere dati utili è più oneroso e l'imprevedibilità operativa aumenta.

La decisione si inserisce in una revisione più ampia della rete logistica. L'azienda sta abbandonando il vecchio modello di magazzini "Local Vending Machine" di consegna in giornata per passare a "Orbital", un'architettura modulare pensata per una distribuzone che sfrutti spazi più piccoli e configurazioni flessibili, potenzialmente installabili anche nei punti vendita di catene di supermercati Whole Foods Market, acquisita da Amazon nel 2017. Il nuovo sistema, il cui primo impianto è atteso non prima del 2027, dovrebbe facilitare l'espansione nel segmento della spesa e dei prodotti freschi.

La lezione per l'industria e i problemi per i lavoratori

Lo stop non rappresenta un arretramento strategico generale. L'azienda utilizza già centinaia di migliaia di robot nei propri magazzini, tecnologia sviluppata a partire dall'acquisizione di Kiva Systems, e continua a lanciare nuovi sistemi come Vulcan, progettato per manipolare oggetti sugli scaffali con sensibilità tattile. Come analizzato dal New York Times qualche mese fa, Amazon continua a inseguire l'obiettivo di automatizzare circa il 75% delle sue operazioni entro il 2033, dallo stoccaggio alla distribuzione. In questo quadro, la fine di Blue Jay appare più come una correzione di rotta che come un fallimento definitivo.

Resta tuttavia un segnale significativo. Anche per colossi tecnologici con risorse quasi illimitate, trasformare le promesse dell'intelligenza artificiale in macchine affidabili e, soprattutto, sostenibili economicamente richiede tempi più lunghi del previsto. Il grosso problema è che, quando questa lezione verrà imparata, a farne le spese saranno probabilmente i dipendenti in carne e ossa. Da ottobre 20250 Amazon ha già dato il via a una serie di tagli culminata lo scorso gennaio con ben 16.000 posti di lavoro eliminati, di cui solo una parte verrà assorbita internamente tramite ricollocamenti in altri settori. E se i progetti dei Amazon dovessero concretizzarsi, nei prossimi sette anni la presenza umana nell'azienda, tra licenziamenti e mancate assunzione, sarà destinata a diminuire ulteriormente.