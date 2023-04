Abbiamo visto in anteprima Immortals of Aveum, lo sparatutto con le magie al posto delle armi Proporre sul mercato uno sparatutto single-player dalla forte componente narrativa è una scommessa, ma Immortals of Aveum sembra avere una sua identità.

A cura di Lorena Rao

Uno sparatutto single player con una forte impronta narrativa? Sembrerebbe una follia nel 2023, ma non per Immortals of Aveum (in italiano tradotto Immortali di Aveum) di Ascendant Studio, supportato dal programma EA Originals. Non parliamo però di un piccolo team esordiente, ma di uno studio composto da personalità veterane del settore, le quali hanno lavorato a titoli del calibro di Gex, Dead Space e Call of Duty. Cinque anni fa, l'idea di lavorare su un'esperienza sparatutto diversa dal solito.

Immortals of Aveum, una nuova idea di sparatutto

In Immortals of Aveum non ci sono le armi da fuoco ma le magie. "Non siamo Harry Potter" ha precisato Bret Robbins, Ceo di Ascendant Studio, all'evento di presentazione a cui abbiamo partecipato. Assieme a lui c'erano il producer Kevin Boyle, l'associated art director Julia Lichtblaud e il senior art director Dave Bogan. Quest'ultimo ha precisato che le principali ispirazioni provengono da Dungeons & Dragons, reinterpretato in chiave fantascientifica.

Quello di Immortals of Aveum è dunque un mondo popolato da draghi e ruderi tecnologici, in cui eserciti di combattenti magici lottano una guerra eterna. Viviamo tutto questo nei panni di Jak, un guerriero di umili origini pronto a combattere in prima linea per il regno di Lucius. Per farlo ha disposizione diverse tipologie di magie (difensive, a corto e lungo raggio), da concatenare in combo per poter sopravvivere contro il massiccio numero di nemici che costella le articolate aree di gioco.

IMMORTALI DI AVEUM | La magia per evocare lo scudo

A dire degli sviluppatori, il design delle mappe vuole incentivare l'esplorazione, dato che è cruciale per trovare potenziamenti per l'equipaggiamento e le abilità di Jak. A questo si aggiungono enigmi ambientali da superare con l'ausilio delle magie, il che rallenta il ritmo forsennato dei combattimenti. Un mix di elementi di gameplay al cui centro c'è una trama da vivere in prima persona, valorizzata da cinematiche realizzate in Unreal Engine 5, dentro cui operano personaggi carismatici.

IMMORTALS OF AVEUM | Il protagonista Jak

Impossibile appurare tutto questo da solo un evento di presentazione, tuttavia le ambizioni di Ascendat Studio sono chiare. Proporre sul mercato uno sparatutto single-player dalla forte componente narrativa è una vera scommessa al giorno d'oggi, dato che i principali esponenti del genere sono tali grazie alla modalità multiplayer, ma Immortals of Aveum sembra avere una sua identità, profonda tanto nelle meccaniche di gioco quanto nella sceneggiatura e nella costruzione della lore. Per fortuna, non manca troppo tempo per scoprire la verità: il lancio è previsto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 20 luglio.