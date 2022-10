3 videogiochi che catturano l’essenza dell’autunno Ecco tre videogiochi che, tramite suggestioni visive, sono in grado di rispecchiare virtualmente l’essenza di questa stagione. Il tutto senza rinunciare a una bella storia.

A cura di Lorena Rao

Dopo un'estate particolarmente torrida e afosa, resa tale dal cambiamento climatico, l'arrivo dell'autunno diventa quasi agognato. Del resto, l'aria si fa più fresca, gli alberi si tingono di rosso e i tramonti assumono tutta un'altra sfumatura. Questo, almeno, per chi ha la fortuna di vivere al di fuori del caos e del grigio cittadino. Per tutte le altre persone, ci sono i videogiochi. Non è certo la stessa cosa rispetto alla realtà, ma sono diversi i titoli videoludici che riescono a catturare l'essenza dell'autunno, tramite suggestioni visive in grado di rispecchiare, virtualmente, il bello di questa stagione. Qui ve ne proponiamo 3, principalmente ambientanti tra i boschi americani e nordeuropei, che non rinunciano a una bella storia.

Life is Strange 2

Life is Strange 2 è un'avventura narrativa sviluppata dalla francese Dontnod che racconta il razzismo negli Stati Uniti di Donald Trump attraverso il punto di vista di due giovani fratelli di origine messicana, Sean e Daniel Diaz. I due sono costretti a intraprendere un viaggio per superare i confini statunitensi e iniziare una nuova vita in seguito a un grave trauma. Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona: queste le tappe di un road trip ricco di pathos, incentrato sulla paura dell'altro, ma anche sulla solidarietà e la fratellanza. Il tutto condito da importanti bivi narrativi da intraprendere e poteri sovrannaturali come la telecinesi. Andando oltre il gameplay, il viaggio di Sean e Daniel permette di osservare scorci meravigliosi dell'America occidentale, tra cui boschi suoi boschi di conifere che prendono tinte e colori differenti, tra cui quelle tipicamente autunnali. In altre parole, Life is Strange 2 è titolo che riempie di emozioni il cuore ma anche la vista.

Assassin's Creed Valhalla

L'ultimo esponente della celebre sagra di Assassin's Creed catapulta chi gioca nell'Inghilterra dell'ascesa vichinga. La mappa di gioco in cui opera il/la protagonista Eivor è gigantesca e consta di undici regioni totalmente esplorabili. Questo senza contare le parti ambientate in Norvegia, terra natia di Eivor, e ad Asgard, residenza delle divinità norrene. Un mondo vasto, vastissimo, costellato di attività e meraviglioso da vedere. I paesaggi di Assassin's Creed Valhalla sono molto vari tra loro e ricalcano fedelmente le atmosfere di un'Inghilterra medievale, dunque tetra, suggestiva, rurale. Ciò da origine a scorci davvero indimenticabili, da immortale con la modalità fotografica, disponibile all'interno del gioco. Ovviamente in questo discorso rientrano panorami tipicamente autunnali, caratterizzati da sfumature calde e rossastre.

Night in The Woods

Ambientato a Possum Springs, una cittadina immaginaria nella regione della Rust Belt americana, Night In The Woods è un videogioco nato da una campagna Kickstater del piccolo team di sviluppo Infinite Fall. Protagonista è Mae Borowski, una gattina nera costretta a ritornare a casa coi genitori dopo la scelta di abbandonare il college. Un ritorno al passato per riconnettersi agli amici lasciatasi alle spalle. Nonostante in Night In The Woods le persone siano sostituite da graziosi animaletti, la rappresentazione della cittadina di provincia statunitense risulta vivida e realistica: giovani con scarse possibilità di riscatto, negozi in chiusura, nichilismo dilagante. Un'avventura dolceamara che si svolge durante gli ultimi giorni di ottobre, il più autunnali dei mesi.