Una misteriosa navicella cinese rientra sulla Terra dopo un viaggio spaziale di 9 mesi Il veicolo è atterrato lunedì nel centro di lancio di Jiuquan, nel Nord-Ovest della Cina. Delle sue caratteristiche e della sua missione si conosce però ancora poco.

A cura di Valeria Aiello

Un veicolo spaziale in partenza da centro di lancio di Jiuquan (Cina)

Una misteriosa navicella spaziale cinese è tornata sulla Terra lunedì, atterrando presso il centro di lancio di Jiuquan, nel Nord-ovest della Cina, dopo essere rimasta in orbita per oltre nove mesi, o 276 giorni. Lo riferiscono i media statali cinesi, nonostante si sappia ancora molto poco del veicolo e le autorità del Paese non abbiano fornito alcuna informazione a riguardo. Secondo un rapporto del South China Morning Post, la navicella potrebbe essere un veicolo spaziale riutilizzabile senza equipaggio sviluppato dalla Aerospace Science and Technology Corporation, il più grande appaltatore della difesa spaziale del Paese.

Il successo della missione è stato accolto come un “importante passo in avanti” nei test delle tecnologie riutilizzabili di fabbricazione cinese, sebbene non siano stati diffusi dettagli sul tipo di veicolo, sulle tecnologie testate, né sull’altezza raggiuta o sull’orbita percorsa dal veicolo dopo il suo lancio, avvenuto all’inizio di agosto 2022. La segretezza della missione è tale che le autorità spaziali della Cina non hanno rilasciato alcuna immagine del veicolo.

Dal momento che il lancio è avvenuto utilizzando un razzo Long March 2F, gli esperti hanno comunque calcolato la capacità di carico utile, concludendo che il veicolo possa essere simile per design e dimensioni al Boeing X-37B della US Space Force, noto anche come Orbital Test Vehicle (OTV), un veicolo spaziale robotico riutilizzabile che consente agli scienziati di recuperare esperimenti nello spazio.

Questo veicolo statunitense misura nove metri di lunghezza e tre metri di altezza ed ha trascorso un record di 908 giorni in orbita durante il suo quinto volo da quando è stato introdotto nel 2010. Esperti vicini alla questione, sostengono tuttavia che il misterioso veicolo cinese possa essere dotato di apparecchiature avanzate di imaging e rilevamento in grado di raccogliere dati di intelligence sensibili.