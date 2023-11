Un uomo ha ricevuto il primo trapianto di un intero occhio e di parte del viso È il caso di un 46enne statunitense, Aaron James, operato presso la New York University Langone Health: l’intervento è durato circa 21 ore e ha coinvolto un’équipe medica di oltre 140 professionisti sanitari.

A cura di Valeria Aiello

Aaron James, 46 anni, è il primo uomo ad aver ricevuto il trapianto di un intero occhio e di parte del viso / Credit: NYU Langone

Un uomo di 46 anni, Aaron James, sopravvissuto a una scossa elettrica mortale da 7.200 volt mentre lavorava sulle linee dell’alta tensione, ha ricevuto il primo trapianto di un intero occhio e di parte del viso: lo storico intervento è stato condotto dall’équipe della New York University Langone Health, guidata dai chirurgi Eduardo Rodriguez ed Hellen Kimmel, dando prova per la prima volta della possibilità offerta dalle nuove procedure di trapianto combinato. “Ora James ha una seconda possibilità di vita” hanno detto gli specialisti dopo l’intervento, il primo nel suo genere nella storia della medicina.

Il trapianto, da un unico donatore, è perfettamente riuscito, anche se non è ancora chiaro se James riacquisterà la completa funzione visiva. Dall’intervento, condotto il 27 maggio 2023, l’occhio trapiantato ha mostrato notevoli segni di salute, incluso il flusso sanguigno diretto alla retina e, spiegano i medici, l’area della parte posteriore dell’occhio invia gli impulsi alla parte del cervello dedicata alla visione. “Questo risultato rivoluzionario apre nuove possibilità per futuri progressi nelle terapie della vista e nei campi medici correlati” ha precisato il team. .

L’intervento è durato circa 21 ore e ha coinvolto un team di oltre 140 chirurghi, infermieri e altri professionisti sanitari. In seguito all’incidente, avvenuto nel giugno 2021, Aaron James era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici ricostruttivi, avendo riportato lesioni estese: oltre all’occhio sinistro, l’uomo aveva perso anche il braccio sinistro, l’intero naso, le labbra, alcuni denti anteriori, l’area della guancia sinistra e del mento.

Aaron è stato estremamente motivato a riconquistare la funzionalità e l’indipendenza che aveva perso dopo l’infortunio. Non avremmo potuto avere un paziente più perfetto – ha affermato il dottor Rodriguez – Dobbiamo gran parte del nostro successo in questa impresa monumentale all’eccezionale supporto che riceviamo alla New York University Langone e alla dedizione incrollabile del nostro team di livello mondiale nel fornire il massimo livello di assistenza ai nostri pazienti. Questo risultato dimostra la nostra capacità di affrontare le sfide più difficili e di promuovere continui progressi nel campo dei trapianti e oltre”.

Il primo trapianto di un intero occhio e parte del volto

Aaron James si era rivolto alla New York University Langone Health appena due mesi dopo l’incidente, durante la fase iniziale delle ricostruzioni seguite dal un centro medico del Texas, dove era in cura. La possibilità di un trapianto facciale era stata discussa l’anno successivo e una prima valutazione dell’operazione aveva avuto luogo nel giugno 2022. Per il dottor Rodriguez, l’intervento di ricostruzione del volto è stato il quinto, ma il primo di un intero occhio. “Il semplice fatto di aver realizzato con successo il primo trapianto di un occhio intero con parte del viso è un’impresa straordinaria che molti pensavano non fosse possibile – ha aggiunto lo specialista – . Abbiamo fatto un grande passo in avanti e abbiamo aperto la strada al nuovo capitolo della chirurgia”.

L’intervento di trapianto dell’intero occhio e di parte del volto è durato 21 ore ed ha coinvolto un team di oltre 140 chirurghi, infermieri e altri operatori sanitari / Credit: NYU Langone

Anche se i trapianti di cornea sono diventati relativamente comuni, con migliaia di interventi eseguiti ogni anno nei soli Stati Uniti, i trapianti di un intero occhio che siano in grado di ripristinare la vista sono particolarmente rari, a causa della complessa natura di questo organo e delle sfide associate alla rigenerazione dei nervi, al rigetto immunitario e circolazione sanguigna della retina. A queste difficoltà si aggiunge l’articolato meccanismo della visione, dal momento che l’occhio umano è strettamente connesso al cervello attraverso il nervo ottico, parte del sistema nervoso centrale e responsabile della trasmissione delle informazioni visive al cervello. “Ristabilire con successo queste connessioni nervose è un requisito fondamentale per l’intero trapianto di occhio, e per ripristinare la vista e una delle sfide più grandi” ha precisato il team.

Nell’ambito della procedura, il dottor Rodriguez ha combinato l’occhio del donatore con cellule staminali adulte, derivate dal midollo osseo del donatore stesso, affinché funzionassero come terapia sostitutiva, alla stregua di un team di riparazione naturale in grado di moltiplicarsi per creare cellule sane che sostituissero gli elementi danneggiati o disfunzionali. “Questo è il primo tentativo di iniettare cellule staminali adulte in un nervo ottico umano durante un trapianto, nella speranza di migliorare la rigenerazione del nervo – ha aggiunto il dottor Samer Al-Homsi, direttore esecutivo del Centro trapianti e terapia cellulare e professore di Dipartimento di Medicina della New York University Langone – . Abbiamo scelto di utilizzare cellule staminali CD34-positive che hanno dimostrato di possedere il potenziale per sostituire le cellule danneggiate e proprietà neuroprotettive”.

La procedura ha dimostrato di essere sicura e potenzialmente efficace, anche se sarà necessario altro tempo per determinare se l’utilizzo di staminali giochi un ruolo nel migliorare possibilità di ripristino della vista.

Riguardo invece il trapianto facciale, pianificato in collaborazione con la Depuy Synthes, una società di ortopedia della Johnson & Johnson, l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia di pianificazione chirurgica computerizzata tridimensionale ha consentito l’allineamento preciso delle ossa e il posizionamento ottimale delle placche e delle viti impiantabili, adattando la parte del viso del donatore al volto dell’uomo. L’intervento ha avuto luogo nel Kimmel Pavilion della New York University Langone, dove due équipe hanno lavorato contemporaneamente sia sul donatore, sia sul ricevente, cercando di completare la procedura il più rapidamente possibile per limitare i rischi dell’intervento.

“Sono grato oltre ogni dire al donatore e alla sua famiglia, che mi hanno dato una seconda possibilità di vita durante il loro periodo di grande difficoltà. Spero che la famiglia trovi conforto nel sapere che una parte del donatore vive con me – ha affermato James, che ha ripreso una vita quasi normale e mensilmente torna alla New York University Langone Health per i controlli – . Sarò per sempre grato al dottor Rodriguez e al suo team per avermi cambiato la vita. Io e la mia famiglia non saremmo stati in grado di affrontare questo difficile viaggio senza la loro competenza e il loro supporto. La nostra speranza è che la mia storia possa servire da ispirazione per coloro che affrontano gravi lesioni facciali e oculari”.