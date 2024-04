video suggerito

Un raro evento astronomico può dimostrare che il mistero di Stonehenge è legato alle fasi lunari Il lunistizio è il momento in cui il nostro satellite sorge al punto più a Stud del suo percorso celeste. Accade ogni 18 anni e 223 giorni e in quel momento la luna è allineata a una delle quattro Pietre della stazione del sito archeologico inglese.

A cura di Velia Alvich

Ogni anno è sempre la stessa storia. Sono in migliaia a riunirsi nell’antico sito archeologico di Stonehenge, nel Sud dell’Inghilterra, in occasione del solstizio d’estate. I primi raggi dell’alba attraversano il monumento, esattamente al centro di uno dei megaliti che formano la sua struttura in pietra. Lo scorso 21 giugno 2023 sono stati quasi 10.000 i visitatori a essersi riuniti per osservare lo spettacolo astronomico all'alba, il prossimo solstizio potrebbero essere altrettanti.

Ad aggiungersi alle date fondamentali del celebre sito archeologico potrebbe esserci un altro evento celeste che, a differenza del giorno più lungo dell’anno, è meno noto anche perché non accade con altrettanta frequenza: si tratta del lunistizio.

Cos'è il lunistizio, il fenomeno celeste che avviene ogni 18,6 anni

Questa volta non è il Sole bensì la Luna ad allinearsi con una delle pietre che formano il circolo di Stonehenge. Capita ogni 18,6 anni, o meglio ogni 18 anni e 223 giorni circa. Un periodo lungo (ma non infinito) per osservare il fenomeno celeste, che sembra essere stato notato dalle antiche popolazioni antiche.

Durante il lunistizio (major lunar standstill, in inglese), il nostro satellite sorge al punto più a Sud del suo percorso nella volta celeste. Un “traguardo” che le popolazioni locali avevano segnato con una delle quattro Pietre della stazione, posizionate circa 500 anni dopo la costruzione del cerchio principale. Si tratta di quattro massi posizionati all'esterno del circolo più antico, formando così idealmente gli angoli di un rettangolo. In realtà, solo quelli rivolti a oriente e a occidente sono fisicamente posizionati per terra. Deli altri due, compreso quello rivolto a sud, è rimasta solo la traccia sul terreno.

“Le quattro Pietre della stazione si allineano con le posizioni estreme della Luna”, ha detto al Guardian il professore Clive Ruggles, archeoastronomo della Leicester University. “I ricercatori hanno discusso per anni per capire se si trattasse di una scelta voluta".

ENGLISH HERITAGE | Ogni 18,6 anni la Luna si allinea alla Station Stone rivolta verso sud

Come si potrà seguire l'allineamento della Luna a una delle pietre di Stonehenge

Un fenomeno raro a cui ci stiamo avvicinando a grandi passi. L’ultimo lunistizio è stato nel 2006. Il prossimo, quindi, è vicinissimo: la Luna arriverà nel suo punto più a Sud a gennaio 2025.

Già alla fine del 2024 si potrà osservare il suo percorso di avvicinamento verso la sua posizione estrema. L’English Heritage, cioè l’ente che gestisce il patrimonio pubblico inglese, ha già preparato tutto il necessario per accompagnare i visitatori del sito verso l’evento astronomico: livestreaming, convegni, osservazioni stellari e una nuova mostra.

Non è solo un evento per i curiosi e gli appassionati di astronomia. Anche gli esperti si preparano al curioso fenomeno che accade quasi ogni 19 anni. Una collaborazione fra le università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre alla Royal Astronomical Society, si occuperà di studiare se esiste davvero una connessione fra l’antico sito e il fenomeno astronomico. L'ennesima dimostrazione del legame fra Stonehenge e la volta celeste.