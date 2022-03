Un nuovo tipo di luce UV uccide quasi tutti i microbi al chiuso e può prevenire future pandemie Testato in ambienti chiusi delle dimensioni di una normale stanza di casa o di un ufficio, ha ridotto di oltre il 98% il livello di virus e batteri presenti nell’aria in soli 5 minuti.

Una lampada FAR–UVC / Columbia University

Si chiama Far-UVC ed è un nuovo tipo di luce ultravioletta in grado di uccidere la quasi totalità di microbi presenti nell’aria dei luoghi chiusi. A testare quella si propone come una possibile soluzione al problema della diffusione delle malattie infettive che si trasmettono per via aerea, compreso il Covid-19, è stato un team di ricerca della Columbia University di New York che, insieme agli scienziati dell’Università di Leeds, Università di St Andrews e dell’Università di Dundee, nel Regno Unito, hanno osservato una riduzione del 98% delle particelle microbiche attive presenti un una stanza in meno di 5 minuti.

I dati della sperimentazione, appena pubblicati su Scientific Reports, una rivista del portfolio di Nature, evidenziano che, rispetto alla luce UVC germicida convenzionale – che non può essere utilizzata direttamente per uccidere i virus presenti nell’aria perché la sua lunghezza d’onda (254 nm) rappresenta un pericolo per la salute della pelle e degli occhi – la luce Far-UVC sviluppata circa un decennio fa dagli scienziati della Columbia University, è altrettanto efficace ma sicura per le persone perché ha una lunghezza d’onda più corta (222 nm), per cui non può penetrare nelle cellule della pelle umana o gli occhi, pur riuscendo ad inattivare batteri e virus, che sono molto più piccoli delle cellule umane.

In questi anni, diversi studi hanno dimostrato che la Far-UVC è sia efficiente nel distruggere batteri e virus presenti nell’aria sia sicura per l’uso in presenza di persone, ma finora le ricerche erano state condotte solo in piccole camere sperimentali, e non in stanze a grandezza naturale che simulano le condizioni del mondo reale. Pertanto, in questo nuovo studio, gli scienziati hanno verificato la sua efficacia in una camera grande quanto una normale stanza di casa o di un ufficio (12 mq) e con la stessa velocità di ventilazione (circa tre ricambi di aria all’ora). Durante l’esperimento, nell’ambiente è stato spruzzato un aerosol contenente batteri S. aureus, un patogeno che è stato scelto perché leggermente meno sensibile alla luce Far-UVC rispetto al coronavirus, fornendo ai ricercatori un modello opportunamente conservativo. Quando la concentrazione di microbi nella stanza si è stabilizzata, gli studiosi hanno acceso le luci FAR-UVC posizionate sul soffitto, misurando l’inattivazione del patogeno nel tempo.

Come premesso, la luce ha inattivato oltre il 98% dei microbi presenti nell’aria in soli cinque minuti, mantenendo un basso livello di microbi vitali nel tempo, anche quando l’aerosol batterico è stato nuovamente spruzzato nella stanza. Tale riduzione, precisano gli studiosi, è l’equivalente di 184 ricambi di aria all’ora, il che supera qualsiasi altro approccio di disinfezione in ambienti chiusi. “Le nostre prove hanno prodotto risultati spettacolari, di gran lunga superiori a ciò che è possibile con la sola areazione – ha affermato il professor Kenneth Wood, docente presso la School of Physics and Astronomy presso l'Università di St. Andrews e autore senior dello studio – . In termini di prevenzione della trasmissione di malattie per via aerea, le luci Far-UVC potrebbero rendere gli ambienti chiusi sicuri come gli spazi aperti”.

“Studi precedenti – ha aggiunto David Brenner, direttore del Centro di ricerca radiologica presso la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons e co-autore della ricerca – hanno dimostrato che la luce Far-UVC può uccidere Sars-Cov-2, altri coronavirus che infettano l’uomo, i virus dell’influenza e batteri resistenti ai farmaci. Ciò che è particolarmente interessante della tecnologia Far-UVC, come metodo pratico per prevenire la trasmissione di malattie indoor, è che sarà ugualmente efficace nell'inattivare tutte le future varianti Covid, così come i nuovi virus infettivi che devono ancora emergere, pur mantenendo l'efficacia contro i ‘vecchi virus’ come quelli dell'influenza e del morbillo”.