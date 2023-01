Rospo da record trovato in Australia: è sei volte più grande di un esemplare medio Soprannominato “Toadzilla”, pesa 2,7 kg e potrebbe battere il primato stabilito da un rospo domestico in Svezia, del peso di 2,65 kg.

A cura di Valeria Aiello

Il rospo delle canne soprannominato Toadzilla dai ranger del Conway National Park, nello stato del Queensland, in Australia / Queensland Environment

Un rospo delle canne (Rhinella marina) trovato in una foresta pluviale dell’Australia settentrionale potrebbe battere un record mondiale: l’animale è sei volte più grande di un rospo medio, pesa 2,7 kg e, secondo gli esperti, per anni si è probabilmente nutrito di insetti, rettili e piccoli mammiferi. Soprannominato “Toadzilla”, il rospo delle canne è una specie invasiva che rappresenta una minaccia per l’ecosistema australiano, dove questi anfibi stanno compiendo una strage involontaria di numerose specie endemiche dalla loro introduzione, nel 1935, moltiplicando la loro popolazione di svariati ordini di grandezza: attualmente si stima che ci siano oltre 2 miliardi di esemplari.

Rospo gigante può battere il record assoluto

Avvistato per la prima volta dalla ranger del parco Kylee Gray mentre era di pattuglia nel Conway National Park, nello stato del Queensland, l’animale è stato rapidamente catturato e posto in una scatola. “Non ho mai visto niente di così grande – ha affermato Gray all’Australian Broadcasting Corporation – . [Sembrava] quasi un pallone da calcio con le gambe”. Portato alla base per pesarlo, la ranger e i suoi colleghi sono rimasti sorpresi nello scoprire che avrebbe potuto stabilire un nuovo record mondiale.

L’attuale Guinness World Record per il rospo più grande – 2,65 kg – è stato stabilito da un rospo domestico in Svezia di nome Prinsen nel 1991.

L’esemplare è stato ritenuto una femmina, in grado di produrre fino a 30.000 uova in una stagione. Non è però chiara la sua età – la specie può vivere fino a 15 anni in natura – ma la signora Gray crede che sia “in giro da molto tempo”. Come premesso, questo gigantesco esemplare potrebbe essersi nutrito di una dieta a base di insetti, rettili e piccoli mammiferi. “Un rospo di canna di quelle dimensioni mangerà tutto ciò che può entrare nella sua bocca” ha aggiunto Gray. .

Dalla cattura, avvenuta lo scorso 12 gennaio, l’esemplare è stato soppresso, come da prassi standard in Australia, in quanto il rospo delle canne, che è una specie velenosa, è considerato un parassita nel Paese oceanico. Inizialmente introdotto come antiparassitario per controllare il coleottero da canna australiano, con l’importazione di un centinaio di esemplari dalle Hawaii, il rospo delle canne non ha predatori in Australia, il che ha permesso alla popolazione importata di riprodursi in maniera incontrollata, con un boom demografico intensificatosi ultimi decenni.