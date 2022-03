Questa lente a contatto è la prima al mondo a rilasciare farmaci attraverso gli occhi Approvata negli Stati Uniti, è una lente giornaliera usa e getta sviluppata da Johnson & Johnson che ha un effetto simile ai colliri per il trattamento delle allergie oculari.

A cura di Valeria Aiello

Una lente a contatto / Wikipedia

Chi soffre di allergie oculari sa quanto sia difficile prevenire l’insorgenza di sintomi molto fastidiosi, come prurito, bruciore e arrossamenti agli occhi, ma una nuova lente a contatto, la prima al mondo in grado di rilasciare farmaci oftalmici, può rappresentare una valida alternativa ai colliri ad azione antistaminica.

Si tratta di una lente a contatto giornaliera usa e getta sviluppata da Johnson & Johnson e chiamata Acuvue Theravision, già disponibile in Giappone e Canada, ed appena approvata dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti. La lente, ricoperta di ketotifene, un antistaminico ampiamente utilizzato per il trattamento di allergie oculari come il raffreddore da fieno, mira ad aiutare le persone che indossano lenti a contatto quotidiane ma soffrono anche di reazioni allergiche che possono coinvolgere gli occhi.

L’approvazione fa seguito ai risultati di recenti studi clinici di fase 3, pubblicati sulla rivista Cornea, che hanno mostrato l’efficacia della lente nel ridurre il prurito agli occhi appena tre minuti dopo l’applicazione, oltre a fornire sollievo fino a 12 ore. Il trial, che ha coinvolto 244 persone, ha rilevato che l’effetto è paragonabile a quello dei farmaci ad uso topico oculare, ma senza il fastidio di dover mettere il collirio. “La somministrazione di farmaci (mediante le lenti a contatto, ndr) offre numerosi vantaggi rispetto all’applicazione oftalmica topica diretta – si legge nello studio – . La combinazione di correzione della vista e trattamento terapeutico per l’allergia aumenta la compliance per entrambe le condizioni semplificando la gestione generale”.

Il prurito allergico oculare, una condizione che riguarda circa il 40% dei portatori di lenti a contatto, potrebbe presto diventare “un problema del passato, grazie alla decisione della FDA di approvare Acuvue Theravision con ketotifene” ha affermato in una nota Brian Pall, Direttore della Scienza Clinica presso Johnson & Johnson Vision Care. “Queste nuove lenti – ha aggiunto Pall – possono aiutare più persone nella gestione delle lenti a contatto, poiché alleviano il prurito oculare allergico fino a 12 ore, senza la necessità di gocce antistaminiche, fornendo la correzione della vista”.