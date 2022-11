Quasi tutti i prodotti per la pelle “naturali” contengono allergeni: l’avvertimento degli scienziati Lo indicano i risultati di un’indagine su oltre 1.600 prodotti per la cura della pelle, inclusi saponi e creme idratanti.

A cura di Valeria Aiello

Sarà probabilmente capitato a tutti di trovarsi ad acquistare prodotti per la cura della pelle e di essere attratti dai cosiddetti “cosmetici naturali”, ritenendo che il loro contenuto sia totalmente di derivazione vegetale, quindi sicuro. Nella realtà, il concetto di “prodotto naturale” nel settore cosmetico non è chiaramente definito a livello legislativo, generando così false convinzioni tra i consumatori che solitamente non esaminano nel dettaglio l’elenco degli ingredienti. A focalizzare l’attenzione sul reale contenuto dei cosmetici naturali sono però stati i ricercatori della Stanford University School of Medicine, in California, che hanno rilevato la presenza di allergeni in quasi tutti i prodotti per la pelle “naturali” venduti presso tre importanti rivenditori americani.

L’indagine, pubblicata sulla rivista scientifica JAMA Dermatology, ha preso in esame 1.651 prodotti commercializzati come “naturali”, inclusi saponi e creme idratanti, di cui quasi il 90 percento conteneva almeno uno dei primi 100 allergeni noti per causare dermatiti da contatto, un’infiammazione della pelle, pruriginosa e talvolta dolente, causata dall’esposizione a sostanze che irritano la pelle. Secondo alcune stime, i tassi di dermatite da contatto sono in aumento in tutto il mondo, quasi tre volte in tre decenni dal 1996.

I ricercatori hanno spiegato che questo aumento di dermatiti da contatto, unitamente a un’industria cosmetica che fa leva sul termine “naturale” e la mancanza di regolamentazione sulla commercializzazione di questi prodotti hanno motivato la ricerca. Negli Usa, come in altri Paesi, le autorità di regolamentazione “non hanno definito cosa siano i cosmetici ‘naturali’, consentendo ai venditori di fare pubblicità liberamente con questo termine che implica vantaggi per la sicurezza e la salute” hanno precisato gli studiosi.

Molti degli allergeni identificati erano fragranze – come estratti di lavanda e altri estratti botanici, noti per essere tra le principali cause di dermatite da contatto. In media, i prodotti per la cura della pelle contenevano da quattro a cinque allergeni noti.

In totale, 73 diversi allergeni sono stati elencati 7.487 volte nei 1.651 prodotti studiati. “Questi risultati suggeriscono la necessità di educare i pazienti e gli operatori sanitari a garantire che il pubblico sia informato sui prodotti che applicano sulla loro pelle” hanno concluso gli studiosi.