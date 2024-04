video suggerito

Mettere una bistecca cruda su un occhio nero non è mai una buona idea: quali sono i rischi Gli appassionati di cinema la chiamano "Beef bandage", ovvero la scena ricorrente dove un personaggio dopo un incidente o un litigio finito male si mette una bistecca ghiacciata sul volto per evitare che si formi il tipico "occhio nero". In realtà questo metodo casalingo non solo è inefficace, ma può essere anche rischioso per la nostra salute.

Nei cartoni animati o nei film americani è praticamente una scena d'obbligo: un personaggio riceve un pugno o sbatte contro uno spigolo e la prima cosa che fa è quella di aprire il freezer e prendere una bistecca cruda per poggiarsela sull'occhio. La scena è così tipica che è stata addirittura coniata un'espressione ad hoc per indicarla: tra appassionati di cinema la chiamano "Beef Bandage", letteralmente "bendaggio di carne".

Ora, nella finzione del cinema tutto è lecito, ma c'è un problema relativo a questo mito della bistecca come rimedio all'occhio nero: molto spesso, ancora oggi, le persone lo usano come rimedio nella vita reale, pensando che possa aiutare a prevenire la formazione dell'ematoma in caso di un urto o un incidente di qualsiasi tipo. Ma si sbagliano: sebbene in questo rimedio casalingo ci sia un fondo di verità, nella pratica può rivelarsi più rischioso che utile.

Perché mettersi una bistecca su un occhio non ha senso

Abbiamo appena detto che pensare che una bistecca ghiacciata possa bloccare la formazione di un livido o di un gonfiore ha una base di verità. In realtà, infatti, il ragionamento non è sbagliato in senso assoluto: tutti sappiamo che in caso di contusione la prima cosa da fare è mettere qualcosa di ghiacciato o molto freddo sull'area interessata.

Questo perché il freddo può ridurre il gonfiore e rallentare il flusso sanguigno agendo come vasocostrittore e così facendo contribuire ad evitare che si formi l'ematoma nella zona colpita. Spiegato il perché dell'oggetto ghiacciato, resta da chiarire il mistero della bistecca. Utilizzare un pezzo di carne è poco sicuro per la nostra sicura. Senza contare che sprecare il cibo non è mai una buona idea.

I rischi per la salute di questo rimedio casalingo

Usare una bistecca non è eticamente corretto perché una volta che quella carne è stata sulla faccia di qualcuno, è abbastanza ovvio che nessuno vorrà più mangiarla. Ma soprattutto si tratta di un rimedio rischioso: la carne cruda può infatti presentare batteri che a contatto con l'occhio possono causare un'infezione.

Resta valido il consiglio di applicare del ghiaccio subito dopo l'urto, ma è preferibile non utilizzare mai cibo preso dal freezer, perché questi prodotti espongono in ogni caso la persona a un rischio di contaminazione maggiore.

Per evitare il rischio di infezione si può invece utilizzare del ghiaccio avvolto in un asciugamano pulito. Questo è quello che è consigliato fare nell'immediato, subito dopo l'urto, ma è una soluzione tampone da applicare in attesa di farsi controllare dal proprio medico, per escludere qualsiasi forma di complicazione e farsi prescrivere la terapia più idonea al proprio caso.