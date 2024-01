Lui è Benito, la giraffa più sola del Messico: per salvarla si sono mosse migliaia di persone Benito è una giraffa arrivata in uno zoo del Messico nel maggio del 2023, quando aveva tre anni. Il recinto troppo piccolo, il caldo estivo del deserto e il freddo gelido delle notti invernali hanno portato migliaia di persone a chiedere di spostare l’animale in un luogo più adatto alle sue esigenze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Firmare una petizione su change.org non è esattamente il modo migliore per incidere sul mondo. Questa volta però accanto alla petizione lanciata nel giugno del 2023 chiamata SPEAK UP FOR BENITO THE LONELY GIRAFFE c’è una piccola bandierina rossa. Si legge: vittoria. Oltre 160.000 persone si sono mosse per salvare Benito, la giraffa ormai nota come “la più solo da tutto il Messico”.

Le giraffe sono una specie originaria dell’Africa. Benito viveva invece nello zoo di Ciudad Juarez, nel Nord del Messico a pochi chilometri dal confine con Stati Uniti. Negli ultimi giorni diversi quotidiani hanno ricostruito la sua storia. Secondo AP News, Benito era arrivato a Ciudad Juarez nel maggio del 2023, quando aveva tre anni.

La petizione per spostare la giraffa

Qui, da subito, è stato ospitato in un piccolo recinto con giusto una tettoia per proteggerlo prima dal sole del deserto e poi dal freddo. Non solo durante le notti di inverno la temperatura precipita sotto lo zero ma qui i venti possono arriva anche a 40 km/h. Una situazione che ha attivato una serie di canali.

Oltre alla petizione lanciata su change.org è stato attivato anche un profilo su X (fu Twitter) e un hashtag: entrambi li trovate cercando Salvemos a Benito. Tra le associazioni che hanno chiesto il trasferimento di Benito c’è stata anche la Peta. La giraffa era nata in cattività ma in uno zoo molto più a Sud, nello Stato di Sinaloa.

Cosa succede ora a Benito

Viste le pressioni sollevate sulla vicenda, alla fine la campagna per salvare Benito ha funzionato. I responsabili del parco hanno accettato il trasferimento. Nei prossimi giorni la giraffa verrà portata in una struttura più a Sud di Ciudad Juarez, con un clima più caldo e adatto alle sue esigenze. Benito sarà trasferito a Puebla, vicino a Città del Messico. La nuova casa sarà sempre una struttura faunistica ma almeno questa volta ci saranno anche altre giraffe.