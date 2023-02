Febbre della valle più pericolosa con i cambiamenti climatici: “Può colpire anche il cervello” Il fungo che causa l’infezione, nota come “Valley Fever” o coccidiomicosi, può espandersi in risposta al riscaldamento globale: “Il numero di casi può aumentare del 50%”.

A cura di Valeria Aiello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i patogeni spesso trascurati, un pericoloso fungo che causa una malattia chiamata Febbre della valle (dall’inglese Valley Fever) e nota anche con il nome coccidiomicosi, rappresenta una crescente minaccia in diverse aree del pianeta, come ad esempio nelle regioni endemiche sud-occidentali degli Stati Uniti, in Messico e in parte dell’America Centrale e meridionale. Negli Usa, secondo gli ultimi dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sono stati segnalati oltre 20.000 casi di infezione nel 2019, di cui la maggior parte in Arizona e California. Un recente studio ha però rilevato che, in risposta ai cambiamenti climatici, le specie fungine che causano la Febbre della valle (Coccidioides spp.) possono espandersi oltre le attuali regioni endemiche, in aree precedentemente inadatte alla sopravvivenza delle specie, con impatto sul numero sul numero di infezioni. Ma cos’è la coccidiomicosi? E quali sono i rischi di quest’infezione fungina? I primi sintomi possono essere lievi e includere fatica, tosse, febbre, mal di testa ed eruzioni cutanee, ma in alcuni casi l’infezione può diffondersi ai polmoni e altre parti del corpo, colpendo anche il cervello, il midollo spinale, le ossa e le articolazioni.

Causa e sintomi della Febbre della valle

La Febbre della valle è spesso asintomatica, ma può manifestarsi anche con sintomi lievi, che possono comparire entro 3 settimane dall’esposizione e, come premesso, includono stanchezza, tosse, febbre, fiato corto, mal di testa, sudorazioni notturne, dolori muscolari o articolari, eruzioni cutanee sulla parte superiore del corpo e sulle gambe. Tuttavia, nel 5-10% dei casi, l’infezione può causare gravi forme di polmonite, o determinare un’infezione disseminata, che può colpire altre parti del corpo, come il sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale), la pelle o le ossa e le articolazioni. Se non trattata, la malattia può essere debilitante e, raramente, può essere letale.

La Febbre della valle, precisano i CDC americani, non è una malattia che normalmente si trasmette da persona a persona, ma a causarla sono le spore dei funghi appartenenti al genere Coccidioides. Queste specie si trovano nei suoli aridi e desertici, e la loro crescita e abbondanza nel terreno sono influenzate dalle condizioni ambientali. Negli Stati Uniti, sono attualmente note due specie, entrambe responsabili della febbre della valle, C. immitis e C. posadasii, e si ritiene che C. immitis sia la specie principale presente in California, mentre C. posadasii si pensa abbia una distribuzione geografica più ampia e si trovi più comunemente nelle aree altamente endemiche dell’Arizona.

Leggi anche Cosa sono le bombe di carbonio e perché dobbiamo disinnescarle per fermare la catastrofe climatica

“Questi funghi crescono come ife nel suolo, proliferando durante i periodi umidi – precisano gli studiosi – . Quando l'acqua diventa limitante, le ife si rompono in frammenti contenenti spore, abbastanza piccoli da essere inalati dagli esseri umani”.

Come si cura la Febbre della valle

I sintomi della Febbre della valle possono risolversi senza bisogno di trattamento, ma la maggior parte delle infezioni può essere trattata con farmaci antimicotici, più comunemente il fluconazolo o itraconazolo, rigorosamente richiesti in caso di infezioni gravi. La diagnosi di infezione è possibile attraverso un esame del sangue che rileva la presenza di anticorpi o antigeni di Coccidioides, oppure con un test cutaneo, che può individuare la risposta immunitaria nei confronti del patogeno.

L’impatto dei cambiamenti climatici

A regolare la presenza di Coccidioides spp. nell’ambiente sono la temperatura e le precipitazioni che, in uno scenario di riscaldamento globale ed eventi estremi sempre più intensi e frequenti, possono alterare le regioni endemiche, così come il numero di casi di Febbre della valle. Negli Stati Uniti, secondo i modelli degli studiosi, l’area di endemicità può più che raddoppiare entro il 2100 in situazioni di riscaldamento elevato, espandendosi dagli stati sud-occidentali verso nord, negli Stati più aridi. “Il numero di Stati colpiti aumenterà da 12 a 17, e il numero di casi di febbre della valle aumenterà del 50% – precisano gli autori dello studio – . La regione endemica della febbre della valle si espanderà a nord negli stati aridi occidentali, tra cui Idaho, Wyoming, Montana, Nebraska, South Dakota e North Dakota”.

Estensione dell’area endemica della febbre della valle negli Stati Uniti per lo scenario di riscaldamento elevato / GeoHealth

L’espansione dell’area endemica dovrebbe essere invece limitata più a Est, come conseguenza dell’aumento delle precipitazioni e della presenza di aria umida proveniente dal Golfo del Messico. “La nostra ricerca – hanno concluso gli studiosi – è un esempio del ponte necessario tra la scienza del clima e la salute umana mentre il cambiamento climatico rimodella le aree endemiche delle malattie infettive”.