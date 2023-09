La crescita dell’energia green può ancora limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Lo afferma l’AIE, l’Agenzia Agenzia internazionale dell’Energia (AIE): “Il percorso per limitare il riscaldamento globale a 1.4 °C si è ristretto negli ultimi due anni, ma le tecnologie energetiche pulite lo stanno mantenendo aperto”.

Limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali “rimane possibile”. Lo afferma l’Agenzia internazionale dell’Energia (AIE) nell’aggiornamento del 2023 della Net Zero Roadmap, la nuova edizione del rapporto che delinea un percorso “ristretto ma fattibile” affinché il settore dell’energia possa contribuire a rispettare gli obiettivi dell’accordo di Parigi entro il 2050. “Limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rimane possibile grazie alla crescita record delle principali tecnologie energetiche pulite, anche se lo slancio deve aumentare rapidamente in molte aree” precisa l’aggiornamento 2023.

L’aggiornamento 2023 della Net Zero Roadmap dell’AIE tiene conto dei principali cambiamenti avvenuti nel panorama energetico negli ultimi due anni, come la ripresa economica post-pandemia e la crescita di alcune tecnologie energetiche pulite, (solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico, bioenergia…) ma anche dei maggiori investimenti nei combustibili fossili e di livelli di emissioni ancora ostinatamente elevati. “Dal 2021 – indica l’AIE – la crescita record della capacità di energia solare e delle vendite di auto elettriche è in linea con un percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette a livello globale entro la metà del secolo, così come lo sono i piani del settore per l’implementazione di nuova capacità produttiva per tali settori. Ciò è significativo, dal momento che queste due tecnologie da sole garantiscono un terzo delle riduzioni delle emissioni tra oggi e il 2030”.

Tuttavia, evidenzia il report, durante questo decennio è necessaria “un’azione più coraggiosa”. In particolare, per mantenere vivo l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C è necessario che “il mondo si unisca rapidamente. La buona notizia è che sappiamo cosa dobbiamo fare e come farlo – ha affermato il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol – . La nostra Roadmap Net Zero 2023 , basata sui dati e sulle analisi più recenti, mostra un percorso da seguire. Ma abbiamo anche un messaggio molto chiaro: una forte cooperazione internazionale è fondamentale per il successo. I governi devono separare il clima dalla geopolitica, data la portata della sfida a portata di mano”.

La Roadmap Net Zero delinea un percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette per il settore energetico globale entro il 2050, che in termini di spesa globale per l’energia pulita vede un aumento degli investimenti da 1,8 trilioni di dollari nel 2023 a 4,5 trilioni di dollari all’anno entro l’inizio del terzo decennio. In particolare, nello scenario aggiornato, l’aumento della capacità di energia pulita ridurrà la domanda di combustibili fossili del 25% entro il 2030, riducendo le emissioni del 35% rispetto al massimo storico registrato nel 2022 e dell’80% entro il 2050.

“Di conseguenza, non sono necessari nuovi progetti su combustibili fossili (petrolio e gas) a lungo termine. Né lo sono le nuove miniere di carbone, gli ampliamenti delle miniere o le nuove centrali a carbone non abbattute – sottolinea l’AIE – . Tuttavia, sono necessari investimenti continui in alcuni asset petroliferi e di gas esistenti e in progetti già approvati. Se si vogliono evitare picchi dannosi dei prezzi o eccessi di offerta, è fondamentale sequenziare l’aumento degli investimenti nell’energia pulita e il declino degli investimenti nell’offerta di combustibili fossili”.