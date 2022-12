Il DNA più antico mai sequenziato rivela come appariva l’Artico due milioni di anni fa Estratto dai depositi sedimentari del permafrost della Groenlandia, ha battuto il precedente record di un campione di osso di mammut siberiano vissuto un milione di anni fa.

A cura di Valeria Aiello

Illustrazione delle piante e degli animali che un tempo vivevano nel nord della Groenlandia / Credit: Beth Zaikenjpg

La lunga storia della Terra, nelle diverse fasi che hanno caratterizzato il suo passato, si è appena arricchita di un nuovo “rivoluzionario” capitolo sull’evoluzione della vita, rivelando una ricca varietà di piante e animali che un tempo vivevano nel nord della Groenlandia. A scoprirlo, nei sedimenti sepolti nelle profondità dell’Artico, è stato un team internazionale di scienziati guidato dal professor Eske Willerslev dell’Università di Cambridge e dal professor Kurt H. Kjær dell’Università di Copenhagen, che hanno identificato alcune delle tracce genetiche più antiche mai sequenziate.

Questi minuscoli frammenti di DNA ambientale sono stati trovati nella Kap København Formation, un deposito di sedimenti spesso quasi 100 metri nascosto nella foce di un fiordo nell’Oceano Artico, nel punto più settentrionale della Groenlandia. Il clima di questi luoghi, spiegano gli studiosi in uno studio pubblicato su Nature, variava tra artico e temperato ed era tra i 10 e i 17°C più caldo di quanto sia oggi la Groenlandia. Utilizzando una tecnologia all'avanguardia, i ricercatori hanno anche scoperto che i frammenti sono più vecchi di un milione di anni rispetto al precedente record, detenuto da un campione di DNA prelevato da un osso di mammut siberiano.

L’antico materiale genetico è stato utilizzato per mappare un ecosistema di due milioni di anni che ha resistito a cambiamenti climatici estremi. “Un nuovo rivoluzionario capitolo che copre un milione di anni in più di storia è stato finalmente aperto e per la prima volta possiamo guardare direttamente il DNA di un ecosistema passato così indietro nel tempo – ha affermato il professor Willerslev – . Il DNA può degradarsi rapidamente, ma abbiamo dimostrato che nelle giuste circostanze, ora possiamo tornare indietro nel tempo più di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare”.

Le analisi hanno fornito prove dell’esistenza di animali, piante e microrganismi, tra cui renne, lepri, betulle e pioppi. I ricercatori hanno persino riscontrato alcune tracce genetiche dei mastodonti, una specie di mammut dell’era glaciale che, in precedenza, non si pensava vivesse anche in Groenlandia. “Alcuni dei frammenti di DNA, erano facilmente classificabili come predecessori delle specie odierne, altri potevano essere collegati solo a livello di genere e alcuni provenivano da specie impossibili da collocare nelle librerie di DNA di animali, piante e microrganismi ancora viventi nel XXI secolo” hanno precisato gli studiosi.

I risultati ottenuti sui campioni prelevati da Kap København hanno fatto luce su periodo che non era mai stato esaminato dal punto di vista genetico, che i ricercatori sperano possa servire ad identificare i “trucchi” utilizzati dalle piante per resistere ai cambiamenti climatici. “È possibile che attraverso l’ingegneria genetica si possa imitare la strategia sviluppata dalle specie vegetali di due milioni di anni fa per sopravvivere a un clima caratterizzato da temperature in aumento e prevenirne l’estinzione – ha aggiunto il professor Kjær – . Questo è uno dei motivi per cui questo progresso scientifico è così significativo, perché potrebbe rivelare come tentare di contrastare il devastante impatto del riscaldamento globale”.