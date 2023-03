I bombi imparano a risolvere i problemi guardando gli esemplari più esperti Lo dimostrano i risultati di una nuova ricerca che ha testato le capacità di apprendimento sociale del Bombus terrestris, una delle specie più diffusa in Europa.

A cura di Valeria Aiello

Probabilmente tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo apprezzato la complessità dei comportamenti di alcuni insetti, abili ad esempio a costruire nidi architettonicamente complessi, prendersi cura della covata e difendere i propri piccoli. Storicamente, queste specializzazioni sono state considerate come un repertorio innato di risposte agli stimoli esterni dovute a processi evolutivi, ma un crescente numero di ricerche sta facendo luce su una loro natura socialmente trasmessa. Un nuovo studio, in particolare, ha dimostrato la capacità di apprendimento sociale del Bombus terrestris, una delle specie di bombi più diffusa in Europa, in grado di imparare a risolvere i problemi osservando il comportamento degli esemplari più esterni.

La ricerca, condotta dagli esperti della Queen Mary University di Londra e descritta in un articolo appena pubblicato sulla rivista scientifica Plos Biology, ha evidenziato che i bombi addestrati a risolvere un rompicapo per aprire una scatola contenente una ricompensa zuccherina possono trasmettere questa conoscenza ai bombi “osservatori” che guardano i propri simili all’opera. In altre parole, dopo aver assistito alla dimostrazione (ruotare il coperchio della scatola premendo una linguetta rossa o una linguetta blu), i bombi osservatori sono stati in grado di risolvere il rompicapo, aprendo la scatola proprio come fatto dai bombi addestrati. Il comportamento corretto, precisano i ricercatori, è stato osservato nel 98% dei casi.

In due colonie di controllo i cui i bombi sono state addestrati a riconoscere una linguetta gialla ma nessun dimostratore è stato addestrato a risolvere il rompicapo, solo alcuni singoli insetti sono riusciti a capire come aprire la scatola da soli. Ciò ha suggerito che l’apprendimento sociale è fondamentale per una corretta acquisizione della strategia di apertura della scatola.

Leggi anche Rospo da record trovato in Australia: è sei volte più grande di un esemplare medio

“I risultati – sottolineano gli studiosi – forniscono una forte evidenza di un apprendimento sociale alla base della trasmissione di nuovi comportamenti di foraggiamento nei bombi, ma soprattutto che questi comportamenti (e varianti arbitrarie di questi) possono diffondersi attraverso colonie di bombi. Ciò è particolarmente degno di nota, perché fa eco a quanto osservato in precedenza negli negli scimpanzé e nelle cinciallegre, utilizzando simili modelli di controllo a due azioni e paradigmi di diffusione aperta”.