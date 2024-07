video suggerito

Gli ippopotami potrebbero volare: cosa rivela il nuovo studio I ricercatori hanno analizzato ogni fotogramma per capire se gli ippopotami fossero in grado di staccare da terra contemporaneamente tutte le zampe. I risultati delle analisi hanno mostrato che questi animali riescono davvero a simulare un movimento molto simile al decollo.

A cura di Elisabetta Rosso

Detta così sembra un'iperbole, eppure gli ippopotami sanno volare. Un nuovo studio realizzato dai ricercatori del Royal Veterinary College di North Mymms, Hertfordshire ha rivelato che questi animali quando raggiungono grandi velocità riescono a simulare un decollo. "Sono stati esaminati i video relativi a 169 cicli di movimenti di 32 esemplari e abbiamo osservato che per il 15% del tempo gli animali, che arrivano a pesare anche più di 2 tonnellate, compiono movimenti staccando tutte le quattro zampe dal suolo", spiegano i ricercatori.

“È importante per noi capire come si muove un grande animale sulla terra”, ha aggiunto John Hutchinson, professore di biomeccanica evolutiva che ha guidato la ricerca. Non solo, lo studio permette ai ricercatori di comprendere l’evoluzione della locomozione "e quindi di ricostruire anche il movimento per esempio di altri grandi animali come i dinosauri giganti".

I risultati dello studio

“Finora è stato davvero difficile studiare gli ippopotami, perché sono così difficili da osservare, per noi sono un grande pezzo di puzzle mancante”, ha spiegato Hutchinson. Sono pericolosi, tendono a essere più attivi di notte e trascorrono molto del loro tempo in acqua.

I ricercatori hanno analizzato ogni fotogramma per capire se gli ippopotami riuscissero a staccare da terra contemporaneamente tutte le zampe. I risultati delle analisi hanno mostrato che questi animali riescono davvero a simulare un movimento molto simile al decollo. Serve velocità per farlo, e infatti i ricercatori sono riusciti a catturare "il volo dell'ippopotamo" durante le fughe dai leoni o dai rinoceronti.

Come fanno gli ippopotami a volare

Il team ha scoperto che gli ippopotami trottano quasi sempre con due arti diagonali, che si muovono nella stessa direzione allo stesso tempo, a differenza di altri mammiferi, come i cavalli, che passano da una passeggiata a un trotto a un galoppo a seconda della loro velocità.

È proprio questo movimento che permette il decollo, gli ippopotami riescono a staccarsi da terra grazie alla sincronizzazione delle zampe a coppie diagonali "anteriore destra e posteriore sinistra, anteriore sinistra e posteriore destra", spiegano i ricercatori. “Siamo entusiasti di fornire il primo studio puramente focalizzato sulla rivelazione di come gli ippopotami camminano e corrono”.