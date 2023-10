Antibiotico “dimenticato” uccide i batteri resistenti ai farmaci: cosa sappiamo e quanto è efficace Si chiama nourseotricina ed è una miscela di streptotricina F e streptotricina D prodotta naturalmente da alcuni batteri del suolo: Nei test di laboratorio ha mostrato un “effetto sostanziale” contro i ceppi resistenti a tutti gli antibiotici.

A cura di Valeria Aiello

Escherichia coli / Credit: Pixabay

Un vecchio antibiotico, scoperto circa 80 anni fa ma poi abbandonato, potrebbe offrire una nuova e interessante soluzione al problema della resistenza dei batteri ai farmaci (antibiotico-resistenza). Si chiama nourseotricina ed è una miscela di streptotricina F e streptotricina D prodotta naturalmente da alcuni batteri del suolo.

Quando venne isolata, agli inizi degli Anni 40, la nourseotricina suscitò un forte interesse per la sua eccellente attività antibatterica ma, in uno studio iniziale, venne ritenuta troppo tossica per la salute dei reni umani, finendo nel dimenticatoio. Quest’anno, nell’ambito della ricerca volta a trovare nuove soluzioni al problema dell’antibiotico-resistenza, il patologo James Kirby dell’Università di Harvard e i suoi colleghi hanno deciso di rivalutare la miscela, esplorando il potenziale della nourseotricina e delle sue due componenti prese singolarmente.

Le analisi, dettagliate in un articolo pubblicato su Plos Biology, hanno confermato la tossicità della nourseotricina e della streptotricina D in laboratorio, ma hanno anche dimostrato che questo non è il caso della streptotricina F, risultata molto efficace nell’uccidere i batteri multi-resistenti in concentrazioni non tossiche.

Leggi anche Cosa sappiamo sul nuovo sottomarino da attacco nucleare della Corea del Nord

In particolare, in uno studio su modelli murini, la streptotricina F è riuscita effettivamente a combattere alcuni ceppi altamente resistenti, con risultati eccellenti nei confronti dei Gran-negativi, come Escherichia coli resistente ai carbapenemi e Acinetobacter baumannii multiresistente, emblema dell’antibiotico-resistenza.

Un “effetto sostanziale” della streptotricina F, spiegano i ricercatori, è stato osservato contro il ceppo Klebsiella pneumoniae Nevada panresistente, un batterio Gram-negativo in grado di sopravvivere a tutti gli antibiotici disponibili, inclusa la colistina, l’antibiotico di ultima istanza.

“Sulla base di un’attività unica e promettente – hanno concluso gli studiosi – suggeriamo un’ulteriore esplorazione preclinica della streptotricina con l’obiettivo finale di identificare analoghi con potenziale di sviluppo terapeutico”. Ciò potrebbe portare alla valutazione di altre streptotricine naturali e a una classe completamente nuova di medicinali contro i batteri altamente resistenti.