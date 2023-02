Abbiamo finalmente trovato il vero nucleo interno della Terra Il nucleo al centro del nostro pianeta sembra contenere un’ulteriore sfera al suo interno, spessa appena 650 chilometri.

A cura di Valeria Aiello

Quasi come un set scatole cinesi, sembra non esserci fine nella struttura interna della Terra. Una nuova analisi di due scienziati australiani suggerisce infatti che il suo nucleo interno – la sfera calda e densa, composta principalmente da ferro e nichel – non è il vero cuore del nostro pianeta, ma contiene un ulteriore nucleo al suo interno, che i ricercatori chiamano “più interno”. La presenza di questa sfera più interna, spessa circa 650 km, è stata dedotta dallo studio delle onde sismiche prodotte dai terremoti, che riflettono o rifrangono man mano che incontrano di diversi strati del pianeta.

Più di 20 anni fa , gli scienziati di Harvard avevano già ipotizzato la presenza di un nucleo più interno e altri studi hanno sostenuto la sua esistenza. Scoprirne però di più si è rivelato particolarmente difficile, in parte perché questo cuore è oscurato da tanti altri strati, ma anche perché non è semplice posizionare le stazioni sismiche nei punti giusti. Con il passare del tempo, il numero di stazioni di monitoraggio sismico è però cresciuto in tutto il mondo, registrando costantemente anche gli impercettibili sussulti sotto i nostri piedi. Da queste registrazioni, i sismologi Thanh-Son Phạm e Hrvoje Tkalčić dell’Australian National University (ANU) di Canberra hanno escogitato un modo per ottenere nuovi dati sul nucleo più interno. I risultati della loro ricerca sono stati pubblicati questa settimana su Nature Communications.

“Questo studio utilizza la rete globale di sismografi in continua crescita per produrre individualmente pile globali per alcuni eventi sismici significativi – scrivono i due sismologi nel loro articolo – . Riportiamo una classe precedentemente non osservata e non utilizzata di osservazioni sismologiche di onde riverberanti attraverso gran parte della Terra, lungo il suo diametrom fino a cinque volte… A nostra conoscenza, i riverberi da più di due passaggi non erano stati finora riportati nella letteratura sismologica”.

Il nucleo "interno più interno" della Terra

Quando un forte terremoto scuote la Terra, l’evento genera onde che si increspano attraverso il pianeta, viaggiando attraverso lo stesso e rimbalzando sulle strutture al suo interno. Ma quando le onde sismiche colpiscono il confine tra due strutture, l’onda che rimbalza – un riverbero, come l’eco di terremoto – è molto debole. In precedenza, gli scienziati non avevano mai segnalato più di due passaggi di un evento sismico attraverso il pianeta, ma analizzando i nuovi dati e sommando una raccolta di segnali sismici in un'unica traccia, Phạm e Tkalčić sono riusciti ad amplificare il segnale di diversi importanti eventi sismici, battendo così questo record. E a identificare, per la prima volta, i riverberi sismici di tre, quattro cinque passaggi, che hanno consentito di sondare più dettagliatamente il nucleo interno.

Analizzando i diversi tempi di percorrenza delle coppie di onde, i due sismologi hanno così dedotto la presenza del nucleo interno più interno, non più largo di 650 chilometri di diametro e composto principalmente di ferro denso, che potrebbe essere il risultato di un cambiamento nella crescita del nucleo interno nel passato della Terra.

La ricerca, dicono Phạm e Tkalčić, significa che ora abbiamo prove sufficienti dell’esistenza del nucleo interno più interno, e che gli sforzi futuri dovrebbero concentrarsi sulla sua caratterizzazione nonché della superficie che lo separa dal nucleo interno. Oltre a dimostrare che le risposte che cerchiamo potrebbero già trovarsi nei dati esistenti, in attesa che qualcuno le scopra. “I risultati riportati – hanno concluso gli studiosi – sono una conseguenza del volume senza precedenti di dati digitali sulle forme d’onda e, si spera, ispireranno un ulteriore esame delle registrazioni sismiche esistenti per rivelare segnali nascosti che fanno luce sull’interno profondo della Terra”.