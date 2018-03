"L'ho uccisa io, ho fatto tutto da solo", questo il contenuto dell'intercettazione raccolta in carcere durante un colloquio tra Innocent Oseghale, accusato di aver fatto a pezzi la diciottenne Pamela Mastropietro e la compagna. Al momento il 29enne africano è accusato solo di occultamento di cadavere nel delitto di Macerata che vede invece altri due indagati per omicidio. Ora, tuttavia, alla luce di questa nuova testimonianza, il quadro accusatorio potrebbe cambiare. A richiedere il colloquio con la compagna e madre della loro bimba di sette mesi, all'interno del carcere a Marino del Tronto, era stato proprio Oseghale. La donna, una giovane italiana con la quale il 29enne ha vissuto in via Spalato fino alla nascita della loro bambina e oggi ospite di una comunità, aveva sempre ribadito pubblicamente l'innocenza del compagno, che ai magistrati ha dichiarato: "È stato un incidente, Pamela è morta per una dose di eroina".

Secondo la ricostruzione che il giovane africano ha fatto al pm, avrebbe incontrato Pamela il giorno seguente alla sua fuga dalla comunità ‘Pars' di Corridonia, dove era ricoverata per la sua dipendenza dalle droghe, ai giardinetti pubblici, dove invece la ragazza gli avrebbe chiesto una dose di eroina. Oseghale ha dichiarato che sarebbe stato il connazionale Desmond Lucky a fornire alla ragazza la dose che, nella versione fornita agli inquirenti, avrebbe ucciso Pamela.

L'autopsia sul corpo della vittima, però, ha recentemente rivelato che un'altra è stata la causa della morte: Pamela, infatti, è stata colpita alla testa e trafitta con un fendente. Dopo la sua morte, avvenuta verosimilmente nell'appartamento in via Spalato, il suo corpo è stato smembrato con grande precisione e lavato con la candeggina per cancellare le tracce di DNA. Dagli esami dei Ris, tuttavia, è emerso che un campione DNA rinvenuto sui resti della ragazza appartiene proprio a Oseghale.