L'intera sistema di trasporto aereo a livello europeo potrebbe subire pesantissime ripercussioni in queste ore a causa di un improvviso guasto ai computer che regolano i piani di volo nei cieli del Vecchio Continente con ritardi notevoli nelle partenze. Lo ha fatto sapere l'Eurocontrol, la "European organisation for the safety of air navigation". C'è stato un guasto al sistema di gestione del flusso di traffico. Si stanno attuando le procedure di emergenza che avranno l'effetto di ridurre la capacità della rete europea" hanno avvertito dall'ente che gestisce il sistema per il controllo del traffico aereo dell'Unione europea. "Oggi sono attesi 29.500 voli nella rete europea: circa la metà di questi potrebbe subire un certo ritardo a causa dell'interruzione del sistema", si legge in una nota stampa.

In un avviso successivo lo stesso ente ha assicurato che "il problema è stato identificato e il lavoro sta procedendo per recuperare il sistema". Per un pieno ritorno alla normalità però ci vorranno delle ore e solo in tarda serata la situazione potrà dirsi risolta. "Gli operatori aerei sono invitati a ripresentare i piani di volo per i voli non ancora operati e che sono stati originariamente programmati prima dello 10.26 UTC" hanno avverto dall'Eurocontrol. Il guasto infatti si è verificato verso le 12.26 ora italiana, quando è saltato l’Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS), il complesso sistema di gestione dei piani di volo.

Dal quartier generale chiariscono che non ci sono conseguenze per la sicurezza a causa di questo incidente e che non c’è alcun pericolo per i velivoli in circolazione sui cieli europei "dal momento che il guasto non riguarda gli uffici di controllo del traffico aereo ma i piani di volo". L’ETFMS è un complesso sistema informatico che viene usato per gestire la domanda di aerei da far volare sulla base dell’effettiva capacità in ogni blocco di cielo tenendo conto di fasce orarie di decollo e atterraggio di tutti i voli di tutte le compagnie e in tutti gli scali d’Europa.