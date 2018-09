Doveva essere una bella giornata di avventura in mare con un gommone trainato da un motoscafo ma in pochi attimi quell'esperienza si è trasformata in tragedia per una turista britannica di 58 ani in viaggio in Egitto. Il natante infatti si è improvvisamente ribaltato gettando in acqua tutti i suoi occupanti compresa la 58enne Janice Bowles di Bristol, l'unica vittima dell'incidente, morta davanti agli occhi atterriti della figlia. Dopo essere andata sott'acqua, infatti, la donna non è riuscita a riemergere in tempo ed è annegata. A raccontare l'intera sena, ripresa anche da alcuni video di altri turisti, è stata proprio la figlia della vittima, la 36enne Hannah Barcroft, seduta davanti alla madre sul gommone prima dell'incidente.

Il dramma alla fine di agosto ad Hurghada, in Egitto, dove le due stavano trascorrendo le vacanze in un resort con altri famigliari. "L'autista del motoscafo ad un certo punto ha sollevato entrambe le mani sopra la sua testa e poi si è girato e diceva ‘senza mani, senza mani'", ha rivelato Hannah, raccontando: "Poi ha rimesso le mani sul volante ma solo per sporgersi nuovamente verso il lato della barca in modo da toccare praticamente l'acqua". "Poco dopo è tornato a reggere il volante ma a quel punto siamo caduti tutti" ha ricostruito la donna, aggiungendo: "Non so cosa sia successo a mia madre. Quello che so è che era intrappolata sott'acqua. Col senno di poi è una cosa incredibile e continuo a dire a me stessa, ‘Perché non mi sono tolto la giacca di salvataggio e ho nuotato verso mia madre più velocemente, avrei potuto impedire che morisse". La donna è stata recuperata dopo diversi munti in acqua a testa in giù. Nonostante i successivi tentativi di rianimarla la donna non si è più ripresa ed è stata dichiarata morta in ospedale.