Via libera alla campagna vaccinale covid anche per il vaccino Moderna in Usa. Dopo le prime dosi del vaccino Pfizer somministrate durante la scorsa settimana, infatti, le autorità statunitensi hanno annunciato che lunedì 21 dicembre ci saranno anche le prime vaccinazioni con il nuovo antidoto covid appena approvato. Come ha spiegato in un'intervista alla Cnn Moncef Slaoui, responsabile di Operation Warp Speed, le procedure di distribuzione del vaccino Moderna sono in corso in queste ore e già domani le prime strutture sanitarie del Paese a cui sono destinati le dosi procederanno alla somministrazione alle persone già individuate: gli stessi sanitari in prima linea contro il covid-19.

Vaccino Moderna: 5,9 milioni di dosi entro l'anno

Dopo il via libera della Food and Drug Administration, che ne ha autorizzato l’uso in via di emergenza a seguito dell’ok del comitato scientifico indipendente, le autorità statunitensi contano di poterne distribuire ben 5,9 milioni di dosi la prossima settimana, alle quali si aggiungono 2 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Il numero uno dell’agenzia Usa delegata alla distribuzione dei vaccini nel Paese ha spiegato che il siero sviluppato dalla società di biotecnologie del Massachusetts viene consegnato ai ceti medici indicati in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious.

Problemi logistici per la consegna delle dosi del vaccino moderna

Le fiale sono inscatolate nei centri di distribuzione gestiti dal gigante medico McKesson da dove i camion FedEx e UPS sono partiti oggi vero le destinazioni indicate. Il lancio del vaccino Moderna ridà speranza agli americani dopo una settimana trascorsa tra una inziale euforia per le prime dosi a una delusione per la mancanza di altre consegne previste. A pochi giorni dalle prime iniezioni, infatti, i funzionari di più stati hanno affermato di essere stati avvisati che il loro secondo lotto di spedizioni era stato drasticamente ridotto, sollevando preoccupazioni sulla reale disponibilità delle dosi necessarie per soddisfare le richieste. Un vantaggio del vaccino Moderna è che può essere conservato alla temperatura di un normale congelatore, facilitando il trasporto. Pfizer, al contrario, ha bisogno di congelatori a bassissima temperatura regolarmente rinfrescati con ghiaccio secco.