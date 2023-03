UK: “I crimini di guerra russi scoperti finora in Ucraina sono solo la punta dell’iceberg” Il vice ministro degli Esteri britannico Lord Ahmad: “Ci sono luoghi che sono ancora inaccessibili e quando saranno accessibili vedremo il vero orrore di questi crimini. La lotta per assicurare alla giustizia i criminali prosegue. È importante contribuire alla raccolta delle testimonianze”.

A cura di Davide Falcioni

"I crimini di guerra emersi finora in Ucraina sono solo la punta dell'iceberg perché ci sono luoghi che sono ancora inaccessibili e quando saranno accessibili vedremo il vero orrore di questi crimini. La lotta per assicurare alla giustizia i criminali prosegue. È importante contribuire alla raccolta delle testimonianze". A dirlo il vice ministro degli Esteri britannico con delega per il Medio Oriente, il Nord Africa e le Nazioni Unite, Lord Ahmad of Wimbledon, conversando con i giornalisti a margine di una conferenza a villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore britannico in Italia, per il 25esimo anniversario dello Statuto di Roma che dette vita alla Corte Penale Internazionale. "La Corte Penale Internazionale – ha sottolineato Ahmad – è fondamentale e c'è il massimo impegno per la pace e la giustizia in Ucraina".

"I russi – ha ricordato Ahmad – stanno portando i bambini ucraini fuori dal loro paese, li stanno portando via dalle loro famiglie. Tutto questo è sbagliato e deve cessare immediatamente. I russi – ha aggiunto il vice ministro – stuprano anche donne e ragazze ucraine e anche questo deve cessare immediatamente. È importante contribuire alla raccolta delle testimonianze, motivo per il quale stiamo lavorando a stretto contatto con le vittime di violenze sessuali in Ucraina. Per il momento ci sono centinaia di casi se non di più. Le prove e le testimonianze vengono raccolte dalla procura generale ucraina ma è importante che la comunità internazionale fornisca tutto il supporto necessario per la raccolta delle testimonianze".

Perché è stato spiccato un mandato d'arresto per Putin

Nelle scorse settimane la Corte penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato d'arresto contro il presidente russo Vladimir Putin, accusato di crimini di guerra. La richiesta di arresto arriva il giorno dopo la diffusione del risultato delle indagini effettuate dalla Commissione indipendente istituita dall'Onu sui crimini commessi dalla Russia in Ucraina.

Il presidente russo è accusato dall'Aja di deportazione illegale di bambini. Insieme a quello per Putin è stato emesso un mandato di cattura internazionale anche contro Maria Alekseyevna Lvova-Belov, la funzionaria al centro del presunto piano per deportare con la forza migliaia di bambini ucraini in Russia. Stando a quanto si legge nella nota diffusa dalla Corte penale internazionale "i crimini sarebbero stati commessi nel territorio occupato ucraino a partire dal 24 febbraio 2022", e il presidente Putin avrebbe "commesso gli atti direttamente, insieme ad altri e/o per interposta persona".