Ucciso il leader dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, l’annuncio di Biden: raid nella notte

A cura di Antonio Palma

Le forze speciali statunitensi hanno ucciso il massimo leader dell'Isis, il califfo Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. L'annuncio arriva direttamente dalla Casa Bianca. L'operazione è stata condotta la scorsa notte dalle forze speciali americane nel governatorato di Idlib, nel nord-ovest della Siria, dove l'autoproclamato califfo dello Stato islamico si nascondeva. "Ieri sera, sotto la mia direzione, le forze militari statunitensi hanno intrapreso con successo un'operazione antiterrorismo. Grazie all'abilità e al coraggio delle nostre forze armate, abbiamo messo fuori combattimento Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, il leader dell'ISIS" ha annunciato con soddisfazione il presidente americano, Joe Biden. Lo stesso presidente ha seguito l'attacco in diretta dalla Casa Bianca insieme alla vicepresidente Kamakla Harris e agli altri membri della squadra di sicurezza nazionale.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi , nome di battaglia di Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi e successore di al-Baghdadi, è morto in uno scontro a fuoco in cui hanno perso la vita altre tredici persone che si trovavano in un complesso residenziale nella provincia di Idlib, controllata dai ribelli. Secondo le autorità americane, non ci sono state vittime invece tra i militari statunitensi che hanno partecipato al blitz. Si è trattato di una "operazione antiterrorismo per proteggere il popolo americano e i nostri alleati e rendere il mondo un posto più sicuro" recita l'annuncio di Biden, aggiungendo: "Tutti gli americani sono tornati sani e salvi dall'operazione. Spiegherò i dettagli in un secondo momento . Possa Dio proteggere le nostre truppe".

Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, l’operazione ha portato all’uccisione di 13 persone, tra cui anche 4 donne e 3 bambini mentre il Pentagono non ha fornito dettagli sulle altre vittime del raid. .A testimonianza delle informazioni riportate, l’Osservatorio ha pubblicato immagi di corpi senza vita. Secondo testimoni ascoltati dall'Associated Press, lo scontro armato tra le forze statunitensi e uomini armati dell'Isis sarebbe andato avanti per più di due ore intorno a una casa a due piani. Stando ai loro racconti, le forze statunitensi avrebbero utilizzato megafoni esortando donne e bambini a lasciare l'area prima di aprire il fuoco. Durante il raid, a terra sarebbe rimasto anche uno degli elicotteri che per un problema meccanico sarebbe stato fatto saltare in aria. Residenti hanno descritto volo di elicotteri e droni militari statunitensi e continui spari ed esplosioni nei dintorni del villaggio di Atmeh, vicino al confine turco, un'area costellata di campi per sfollati della guerra civile siriana. Si tratta della stessa zona dove nel 2019 venne sorpreso e ucciso l’ex Califfo di Isis, al-Baghdadi.