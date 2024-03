Toronto, manifestanti pro Palestina bloccano l’evento Trudeau-Meloni Il ricevimento organizzato a Toronto da Justin Trudeau in onore di Giorgia Meloni è stato annullato in extremis a causa di una protesta pro-Palestina indetta davanti alla Art Gallery dell’Ontario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Il ricevimento organizzato a Toronto da Justin Trudeau in onore di Giorgia Meloni è stato annullato in extremis. Lo ha comunicato personalmente lo stesso primo ministro canadese alla premier italiana, spiegando che la decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a causa di una protesta pro-Palestina indetta davanti alla Art Gallery dell'Ontario. A seguito dell'annullamento dell'evento, Giorgia Meloni ha contattato telefonicamente i rappresentanti della comunità italiana presenti al ricevimento per portare i suoi saluti.

I manifestanti si sono radunati con cartelli e striscioni nel pomeriggio davanti all'ingresso dell'Art Gallery bloccandolo, inizialmente in alcune decine, poi il numero è aumentato. Al terzo piano del museo il ricevimento era iniziato con i rappresentanti della comunità italocanadese, ma senza Trudeau e la Meloni, che non erano riusciti a raggiungere il luogo del ricevimento a causa delle manifestazioni. Anche Ahmed Hussen, ministro canadese dello Sviluppo internazionale, non è riuscito a entrare nella galleria dall'ingresso principale e ha dovuto camminare per centinaia di metri accompagnato dalla polizia per trovare un ingresso alternativo.

Canada e Italia un mese fa hanno sospeso i fondi all'UNRWA

Italia e Canada, insieme ad altri sette stati (tra i quali USA, Regno Unito e Paesi Bassi) circa un mese fa avevano deciso di sospendere i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) a causa della presunta collusione di alcuni membri dell'organizzazione con il gruppo islamista Hamas. In particolare 12 membri dell'UNRWA erano accusati da Israele di aver preso parte attivamente agli attacchi del 7 ottobre. Sulla vicenda l'ONU ha aperto un'inchiesta; nel frattempo è di due giorni fa la notizia che la Commissione europea procederà al pagamento di 50 milioni di euro all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, e ad aumentare il sostegno di emergenza ai palestinesi di 68 milioni di euro nel 2024.