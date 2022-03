Sequestrato in Germania lo yacht del miliardario russo Usmanov: vale 600 milioni di dollari Lo yacht del magnate russo Alisher Usmanov è stato sequestrato dalle autorità tedesche in un cantiere navale di Amburgo. È una delle imbarcazioni private più grandi al mondo.

A cura di Natascia Grbic

Le autorità tedesche hanno sequestrato il Dilbar, lo yacht del miliardario russo Alisher Usmanov in un cantiere navale di Amburgo. A riferirlo è il The Guardian, che cita un rapporto di Forbes, secondo il quale l'imbarcazione – che vale ben 600 milioni di dollari – è stata requisita nella giornata di ieri, mercoledì 2 marzo. Il pignoramento dei beni appartenenti agli oligarchi russi è una delle sanzioni applicate dall'Unione europea in risposta all'attacco della Russia all'Ucraina cominciato il 24 febbraio. Al momento Alisher Usmanov non ha rilasciato nessun commento sul sequestro del suo yacht, una delle imbarcazioni più lussuose al mondo. Lungo 156 metri, è stato costruito su misura per l'oligarca dal costruttore navale tedesco Lürssen in più di quattro anni. Composto da dodici suite, può trasportare fino a 24 passeggeri, oltre ai 96 membri dell'equipaggio. A bordo c'è una piscina, un salone di bellezza, una palestra, una sauna e due piattaforme per elicotteri.

Altri cinque yacht di proprietà dei super miliardari russi sono invece nel mirino delle autorità degli Stati Uniti. Le imbarcazioni sono al momento ancorate alle Maldive, che non hanno trattato di estradizione con gli Usa. Queste sarebbero arrivate nei giorni scorsi: le autorità navali le hanno individuate tramite il sito Marine Traffic. Alcune sono ancorate a Malé, la capitale delle Maldive, altre sono state individuate mentre navigavano nelle acque dell'Oceano Indiano. "La prossima settimana lanceremo una task force multilaterale transatlantica per identificare, dare la caccia e congelare i beni delle società e degli oligarchi russi sanzionati – la dichiarazione della Casa Bianca – i loro yacht, le loro ville e qualsiasi altro guadagno illecito che possiamo trovare e congelare sotto il legge".