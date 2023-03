Ruota si stacca da furgone in autostrada, si infila sotto l’auto e la fa decollare, conducente illeso Una scena degna di un film d’azione quella che si sono trovati davanti gli automobilisti della Freeway 18, un’autostrada statunitense alla periferia di Los Angeles. Il tutto senza conseguenze per l’automobilista.

A cura di Antonio Palma

Una ruota che si stacca improvvisamente da un furgone che prosegue la sua marcia, lo pneumatico che si infila proprio sotto una vettura che in quel momento sopraggiunge sulla sinistra e l’auto che viene letteralmente scaraventata in aria prima di schiantarsi al suolo ed essere colpita dalla stessa ruota che la seguiva. È la scena degna di un film d’azione quella che si sono trovati davanti gli automobilisti della Freeway 18, un’autostrada statunitense alla periferia di Los Angeles.

L’intera spaventosa sequenza è stata immortalata in un video, ripreso da una dash cam montata su un altro mezzo che seguiva a poche decine di metri i due mezzi coinvolti nell’incidente, e che è diventato virale online.

L’assurda scena risale alla giornata di giovedì scorso 23 marzo quando una Kia di colore scuro è letteralmente decollata in aria dopo essere stata colpito da uno pneumatico di un veicolo adiacente nei pressi di Chatsworth, a nord di Los Angeles.

Nel video si vede una Kia Soul scura sorpassare l'autista sulla sinistra quindi la gomma anteriore sinistra del pick up che si schianta davanti all’auto il cui automobilista non ha il tempo di reagire. L'auto vola in alto per diversi metri poi atterra sul muso e si ribalta sull'autostrada prima di fermarsi. Infine la gomma che ha causato il tutto rotola sul retro dell'auto nera ferma.

Il tutto incredibilmente si è risolto senza feriti gravi. Il dipartimento di polizia di Los Angeles infatti ha affermato che non ci sono stati feriti gravi a seguito dell'incidente. Il portavoce ha detto che l'autista era l'unico occupante del veicolo e che è uscito dall’auto autonomamente con ferite lievi. Sono in corso le indagini per capire il motivo del distacco del pneumatico dal furgone il cui conducente si è poi fermato a bordo carreggiata in attesa dei soccorsi. Anche il veicolo che ha immortalato l'incidente è stato danneggiato dai detriti del relitto anche se è riuscito a frenare in tempo.