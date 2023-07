Rissa nel Parlamento in Kosovo, il primo ministro Kurti strattonato mentre parla Nell’Assemblea nazionale del Kosovo, durante il suo discorso, il primo ministro Albin Kurti è stato interrotto prima con un getto d’acqua, e poi con una vera e propria rissa scoppiata tra i parlamentari. All’origine dello scontro ci sarebbero le tensioni nel nord del Paese con la Serbia e anche un recente scandalo di politica interna.

A cura di Luca Pons

In Kosovo il primo ministro Albin Kurti è stato interrotto mentre teneva un discorso in parlamento, bagnato con dell'acqua, e poi strattonato mentre iniziava una vera e propria rissa nell'aula dell'Assemblea. Il tema del dibattito erano le tensioni nel nord del Paese, al confine con la Serbia, dove circa un mese e mezzo fa furono feriti anche 14 militari italiani. Lo storico conflitto con la Serbia nelle ultime settimane ha tenuto banco nel discorso politico kosovaro. Ma la plateale protesta e la rissa che ne è scaturita sono legati anche a un recente scandalo di politica interna.

Come mostrano alcune immagini, Kurti stava parlando e sul suo podio era già stata messa una sua foto, modificata in modo da allungare a dismisura il suo naso, in un evidente riferimento a Pinocchio. Dopo che un parlamentare ha rimosso la fotografia, strappandola, un deputato dell'opposizione (del Partito democratico del Kosovo, o Dpk) si è alzato e ha gettato un bicchiere d'acqua addosso a Kurti. La situazione si è scaldata rapidamente, e in pochi secondi decine di parlamentari si sono ritrovati al centro dell'Aula. La rissa è durata meno di un minuto, poi la seduta è stata sospesa per mezz'ora per raffreddare gli animi.

Il motivo della rissa è legato proprio alle tensioni con la Serbia e a un recente scandalo politico. L'ha raccontato a Fanpage.it Xhemajl Rexha, presidente della Ong Associazione giornalisti del Kosovo. "Il primo ministro e il suo partito, Lëvizja Vetevendosje (il Movimento per l'autodeterminazione, ndr) hanno sempre detto che non avrebbero mai lavorato con i parlamentari serbi del partito Lista Srpska (Lista serba, ndr), perché lavorano contro l'indipendenza del Kosovo", ha spiegato Rexha.

Tuttavia, "questa settimana è stato pubblicato un audio di un alto esponente di Lëvizja Vetevendosje che parlava a uno dei parlamentari serbi, chiedendo i loro voti per alcune leggi". Insomma, un messaggio audio pubblicato dalla stampa ha messo in crisi la credibilità del primo ministro e della sua linea sulla Serbia, proprio mentre le tensioni nel nord del Paese si sono riaccese. "L'opposizione ha accusato Kurti di ipocrisia", da cui la foto in stile Pinocchio appoggiata davanti al suo podio.

Non solo, ma durante il discorso la minoranza del Dpk aveva preparato anche un'altra provocazione: sul podio di Kutri e sui banchi dell'Aula, infatti, erano stati appesi dei cartelli che recitavano "Zdravo", ovvero "Grazie" in serbo. Con la lettera "V", iniziale e simbolo del partito del presidente (Vetevendosje), evidenziata in rosso.

Non è la prima volta che il parlamento Kosovo è teatro di scontri, e rispetto ad alcune occasioni passate lo scontro è stato piuttosto moderato. Nei mesi a cavallo tra il 2015 e il 2016, più volte erano stati lanciati dei lacrimogeni nell'Assemblea da parte dell'opposizione. E lo stesso era avvenuto nel 2018, in questo caso per tensioni legate al Montenegro.