Putin umilia in pubblico il vicepremier Manturov: “Sei troppo lento, fai finta di non capire” ìIl presidente della Russia ha rimproverato a Denis Manturov, che è anche ministro del commercio e dell’industria, per il suo fallimento nell’ottenere contratti in tempo. Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del mondo.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un rimprovero pubblico di Vladimir Putin durante una videoconferenza per il suo vice primo ministro, attaccandolo perché lavorava troppo lentamente. A beccarsi la lavata di capo da parte del leader del Cremlino è stato Denis Manturov, in passato considerato uno dei suoi protetto. Il ministro del commercio e dell'industria è stato criticato per il suo fallimento nell'ottenere contratti in tempo.

Nella videochiamata trasmessa dalla TV russa nella quale Putin ha elogiato la gestione dell'economia da parte dei suoi ministri, il presidente russo ha ripetutamente interrotto Manturov, mentre il ministro descriveva i piani dettagliati per aerei, elicotteri e navi. "Questi 700 velivoli, compresi gli elicotteri… bisogna chiarire con il ministero della difesa… diverse imprese non hanno ancora ricevuto ordini", si lamentato Putin.

"Denis Valentinovich, ha organizzato tutto, ma non ci sono i contratti. Perché, infatti, fa finta di non capire?” gli chiede il presidente russo, che ha concesso al vice primo ministro un mese.

Leggi anche Putin cambia ancora vertici militari: Gerasimov nuovo comandante forze congiunte russe in Ucraina

Mentre l'umiliazione pubblica si avvicinava alla fine, Manturov ha infatti promesso che il suo dipartimento avrebbe fatto del suo meglio con i partner economici. Ma non era abbastanza per un presidente sempre più agitato. "No, fallo entro un mese. Non capisci in che situazione ci troviamo? Bisogna farlo tra un mese, non oltre".

Le lavate di capo pubbliche sono comunque grande classico della politica russa, spesso teatralizzata e servono a rassicurare il pubblico sulla solidità e autorevolezza del leader. Una delle più famose di Putin c’è stata all’inizio della guerra in Ucraina nei confronti di Sergey Narishkin, direttore del Servizio di intelligence internazionale. In quel caso il malcapitato iniziò persino a balbettare in una scena ripresa dalle tv di tutto il mondo.