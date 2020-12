Una vasta porzione di città è stata letteralmente inghiottita da una spaventosa frana che la scorsa notte alle 4 si è verificata in Norvegia nella località di Ask a Gjerdrum, situata nella contea di Viken, a una quarantina di chilometri da Oslo. Decine di abitazioni sono state sommerse dalla terra, mentre altre sono in bilico su una enorme voragine. Tra le 150 e 200 persone sono state evacuate e molte sono rimaste ferite (almeno 9). Al momento si parla di una vittima, ma è imprecisato il numero dei dispersi e le notizie sono ancora abbastanza frammentarie. Vigili del fuoco, ambulanze e polizia hanno tempestivamente raggiunto il luogo del disastro: molti abitanti di Ask sono stati soccorsi con l’elicottero, alcuni sono stati portate via in ambulanza e il sindaco Anders Østensen ha parlato di una situazione drammatica. Tra gli evacuati ci sono anche gli ospiti di una casa di riposo. Gjerdrum conta 6.800 abitanti, la gran parte dei quali vivono proprio nel quartiere di Ask.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la frana, ma negli anni smottamenti e crolli si sono verificati abbastanza frequentemente. Il sindaco Østensen ha descritto la situazione come spaventosa, visto che numerose case abitate al momento della frana sono state letteralmente inghiottite dalla terra. Sul posto si sono recati alcuni tra i più autorevoli geologi norvegesi che stanno in queste ore studiando la situazione, in particolar modo analizzando i precedenti smottamenti. Quel che appare certo al momento è che l'evento non era stato in alcun modo previsto ed ha colto di sorpresa tutti. La frana sta tenendo con il fiato sospeso l'intera Norvegia visto che, a quanto pare, potrebbero esserci dei dispersi.

Ragnar Gøllner, un residente di Ask di 74 anni, ha raccontato ai giornali norvegesi di non essersi accorto di nulla e di essere stato svegliato poco dopo le 4 dall'elicottero dei soccorritori: "Quando sono uscito per controllare cosa fosse accaduto ho scoperto, a una quarantina di metri da me, un'enorme voragine buia, al cui interno si potevano vedere i resti di alcune case. Ero praticamente sul bordo della frana e mi sono immediatamente allontanato seguendo le istruzioni della polizia".