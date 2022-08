Negli Usa una città di 180mila abitanti è senz’acqua: “Non possiamo nemmeno scaricare i bisogni” A causa delle inondazioni che hanno fatto crollare il sistema fognario e di depurazione, la cittadina di Jackson, in Mississippi, è rimasta senza acqua corrente. Sono 180mila i cittadini in piena emergenza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono circa 180.000 i cittadini rimasti senz'acqua a Jackson, in Mississippi. I residenti non avranno accesso all'acqua corrente fino a data da destinarsi dopo che alcune inondazioni hanno portato sull'orlo del collasso la rete fognaria e di depurazione.

Il Mississippi ha dichiarato lo stato di emergenza e scuole, ristoranti e attività commerciali hanno dovuto chiudere le loro porte al pubblico.

Le forti piogge hanno causato l'ingrossamento del Pearl River e l'esondazione nelle strade cittadine. Centinaia di strutture sono state completamente allagate: secondo quanto rilevato dalle autorità di Jackson, le attività commerciali hanno dovuto fare i conti con circa 190mila litri d'acqua al giorno.

La città sta distribuendo ai residenti acqua in bottiglia anche per i servizi igienici. L'impianto però resta fragile e le soluzioni sono provvisorie. Alla base della crisi idrica anche la carenza di personale e difetti strutturali del sistema fognario. Secondo il sindaco Chokwe Antar Lumumba, la manutenzione completa dell'impianto non veniva effettuata da decenni.

"Non era in dubbio che il sistema avrebbe fallito prima o poi – ha affermato alla stampa estera -. Dovevamo solo capire quando". I cittadini non avranno accesso all'acqua corrente fino a data da destinarsi. "Questo è un problema enorme – ha spiegato – perché in questo modo non possiamo neppure spegnere un incendio o scaricare i bisogni".

Le scuole sono tornate alle lezioni a distanza mentre aziende e ristoranti hanno iniziato a ingegnarsi per l'acquisto di brocche d'acqua potabile e ghiaccio. Chi non ci è riuscito (vale a dire la maggior parte delle attività del territorio) ha dovuto abbassare le saracinesche.

Il cambiamento climatico ha già messo la cittadina di Jackson in ginocchio nel corso dell'estate. Esondazioni, forti piogge e raffiche di vento hanno costretto molti residenti ad abbandonare le loro abitazioni.