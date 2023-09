Muore dopo il morso di un serpente: aveva appena salvato un amico attaccato del rettile Un uomo di 60 anni del Queensland centrale, in Australia, è morto dopo essere stato morso a un braccio da un serpente: il rettile si era attorcigliato attorno alla gamba di un amico, lui è intervenuto per salvarlo ma alla fine è stato aggredito.

A cura di Ida Artiaco

Un serpente si è attorcigliato attorno alla gamba dell'amico, così lui ha provato a salvarlo. Ma poi il rettile lo ha morso ad un braccio, uccidendolo. È successo nel Queensland centrale, in Australia, dove un uomo di circa 60 anni è morto in seguito all'attacco del serpente.

I due erano alla Koumala State School e stavano partecipando a una celebrazione per il centenario dell'istituto. Claire Bertenshaw, vice commissario ad interim del Queensland Ambulance Service, ha confermato che l’uomo è stato morso a un braccio. "C'è stata una rapida chiamata per un'ambulanza e i sanitari hanno eseguito immediatamente la rianimazione cardiopolmonare", che è andata avanti per circa 30 minuti, ha detto Bertenshaw in una conferenza stampa domenica.

Ma – ha aggiunto – "nonostante le misure eroiche adottate dai soccorritori sfortunatamente non è stato possibile rianimarlo ed è deceduto". L'uomo, infatti, di cui non è stata resa nota l'identità, è andato in arresto cardiocircolatorio subito dopo essere stato morso dal serpente.

Non si sa quale tipo di serpente sia stato coinvolto nell'incidente, ma Bertenshaw ha specificato che i sintomi manifestati dalla vittima potevano coincidere col morso di un serpente marrone orientale altamente velenoso. "Il peggioramento repentino delle sue condizioni è dovuto alla velocità con cui il veleno si diffonde nel corpo e alla quantità effettivamente iniettata dal serpente", ha aggiunto, consigliando a chiunque venga morso di sdraiarsi e di muoversi il meno possibile, di applicare una benda di immobilizzazione a pressione sulla zona interessata e di chiedere aiuto il prima possibile.

Il secondo uomo, anche lui sulla sessantina, che era stato salvato dall'amico, è stato trasportato al Mackay Base Hospital ed è in condizioni stabili. "Sta bene: è stato portato in ospedale ieri sera. Non posso dire con certezza se sia stato morso o meno. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici del paziente che ha tragicamente perso la vita la scorsa notte", ha concluso Bertenshaw.