Moglie e marito in vacanza in Egitto uccisi dal pesticida per sterminare le cimici dei letti John e Susan Cooper sono morti mentre soggiornavano allo Steigenberger Aqua Magic Hotel nella località di Hurghada, sul Mar Rosso. Esame approfonditi hanno stabilito che il decesso è stato causato da un pesticida per uccidere le cimici dei letti.

A cura di Davide Falcioni

Una coppia britannica è morta per avvelenamento da monossido di carbonio dopo che un pesticida impiegato per uccidere le cimici dei letti era stato spruzzato nella stanza accanto alla loro in un hotel in Egitto. A stabilirlo il medico legale che ha eseguito l'autopsia sui corpi dei due coniugi.

I fatti risalgono all'agosto del 2018, quando John e Susan Cooper si sono gravemente ammalati all'improvviso mentre soggiornavano allo Steigenberger Aqua Magic Hotel nella località di Hurghada, sul Mar Rosso. L'uomo e la donna, rispettivamente di 69 e 63 anni, erano arrivati all'ottavo giorno di vacanza e tutto sembrava filare a meraviglia. Tuttavia intorno all'ora di pranzo del 20 agosto la stanza accanto alla coppia, che aveva una porta adiacente chiusa a chiave, è stata fumigata con un pesticida noto come Lambda per combattere un'infestazione di cimici dei letti. La stanza è stata poi sigillata con nastro adesivo attorno alla porta.

La coppia è tornata nella stanza per trascorrere la notte, ma la mattina seguente sono stati trovati entrambi gravemente malati dalla figlia, che aveva bussato alla loro porta visto che non erano scesi a fare colazione. Il signor Cooper, un costruttore, è stato dichiarato morto il 21 agosto, mentre la signora Cooper, una cassiera in un ufficio di cambio Thomas Cook, è morta in ospedale poche ore dopo. Il dottor James Adeley, coroner senior del Lancashire, ha affermato che la malattia e la morte del signor Cooper sono state rapide, ma la signora Cooper ha ricevuto cure "del tutto insufficienti" dopo essere stata portata in una clinica dell'hotel prima che fosse chiamata un'ambulanza.

Un'indagine ha fatto emergere che in alcuni Paesi la Lambda viene talvolta diluita con un'altra sostanza, il diclorometano, che induce il corpo a metabolizzare o ingerire monossido di carbonio.