L’ex giornalista della Bbc Sasha Bondarenko ucciso al fronte in Ucraina Un ex giornalista della Bbc è morto combattendo in Ucraina. Originario della regione orientale di Luhansk, subito dopo l’invasione russa Sasha Bondarenko era entrato come volontario nella difesa territoriale come esperto di comunicazione ed era poi passato all’esercito.

Oleksandr "Sasha" Bondarenko, ex reporter dell'Ukranian Service della Bbc, è morto in Ucraina. Il giornalista, conosciuto come Sasha o Sashko, sarebbe stato ucciso in combattimento, nel corso di scontri con le forze russe.

A darne oggi notizia è la stessa emittente britannica: Sasha Bondarenko, secondo quanto reso noto, si era arruolato come volontario nelle forze di difesa territoriali di Kiev dopo l'inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio dello scorso anno. L'ex giornalista era entrato come volontario nella difesa territoriale come esperto di comunicazione ed era poi passato all'esercito.

Per il momento, non si conoscono dettagli sulla sua morte. Secondo alcuni "amici intimi" citati dalla Bbc, sarebbe stato "colpito a morte durante la battaglia". Bondarenko era uno dei tantissimi cittadini ucraini che hanno lasciato i loro lavori per difendere il loro paese dall'invasione russa.

"Guardo le nostre foto insieme e non riesco a smettere di piangere anche se riesco a ricordare solo i nostri giorni spensierati nell’ufficio di Kiev e come abbiamo riso insieme", il ricordo di Marta Shokalo, caporedattrice della Bbc Ucraina.

Bondarenko aveva lavorato come giornalista per la Bbc fra il 2007 e il 2011, conducendo anche vari programmi per il servizio radiofonico in lingua ucraina. Dopo gli anni nella Bbc poi si era trasferito presso altre testate, locali e occidentali, restando attivo nel settore dei media fino all'arruolamento militare volontario del 2022.

L'ex giornalista della Bbc era originario e residente a Lugansk, nell'Ucraina orientale a maggioranza russofona. Amici, ex colleghi dell'emittente britannica e molti media ucraini hanno reso omaggio a quello che era considerato un giornalista di talento e professionista della comunicazione.