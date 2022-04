La Russia riceve armi dall’Iraq con l’aiuto di contrabbandieri iraniani per la guerra in Ucraina L’indiscrezione pubblicata dal quotidiano inglese The Guardian: “La Russia sta ricevendo armi dall’Iraq per sostenere la guerra in Ucraina. La consegna di missili anticarro, lanciarazzi multipli e granate avverrebbe grazie all’aiuto di contrabbandieri iraniani”.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Russia sta ricevendo armi dall'Iraq per sostenere la guerra in Ucraina. È questa l'indiscrezione pubblicata oggi dal quotidiano inglese The Guardian, secondo la quale la consegna avverrebbe grazie all'aiuto di contrabbandieri iraniani, stando a quanto riferito da militanti iracheni e altre fonti di intelligence locali. Stiamo parlando di missili anticarro, lanciarazzi multipli e granate. Anche un sistema missilistico Bavar 373, di fabbricazione iraniana, simile all'S-300 russo, è stato donato al Cremlino dalle autorità di Teheran, che hanno anche restituito un S-300, secondo una fonte che ha aiutato a organizzare il trasporto.

Le armi sarebbero state trasferite a Mosca, in particolare, dal gruppo sciita Hashd al-Shaabi. "Non ci interessa dove vanno le armi pesanti. Tutto ciò che è diretto contro gli Stati Uniti ci piace a prescindere", ha affermato una fonte di quest'ultimo. Gli Rpg e i missili anticarro in possesso delle Unità di mobilitazione popolare irachene sono stati trasportati in Iran attraverso il valico di confine di Salamja il 26 marzo, dove sarebbero stati ricevuti dall’esercito iraniano e trasferiti poi in Russia via mare, ha detto il comandante di uno dei gruppi armati che controlla il checkpoint alla frontiera. Ancora, le milizie sciite avrebbero smantellato e inviato in pezzi in Iran due sistemi lanciarazzi Astros II di progettazione brasiliana il primo aprile, secondo un’altra fonte interpellata dal Guardian. Effettivamente tre navi mercantili in grado di trasportare carichi di questo tipo – due battenti bandiera russa e un’altra con bandiera di Teheran – hanno attraversato il Mar Caspio dal porto iraniano di Bandar Anzali ad Astrakhan, città russa sul delta del Volga, in queste date.

Come sottolinea il quotidiano inglese, l'uso dei contrabbandieri nel traffico di armi segnalerebbe un drammatico cambiamento nella strategia russa in Ucraina, poiché Mosca è costretta ad appoggiarsi all'Iran, suo alleato militare in Siria, a seguito delle nuove sanzioni innescate dall'invasione. "Altri paesi come la Cina devono stare molto attenti a fornire armi alla Russia ora, vista la nuova situazione delle sanzioni. E l'Iran, come parte di quell'asse, vuole assicurarsi che la Russia non perda terreno in questo conflitto", ha spiegato Mohaned Hage Ali, un membro del Carnegie Middle East Center. Per non parlare della nuova mappa del commercio di armi a livello internazionale. In Iraq le truppe americane, rimaste dopo il rovesciamento di Saddam Hussein nel 2003, hanno addestrato l'esercito locale e le forze speciali per difendere Baghdad da insurrezioni. Dopo due decenni di guerra, il paese è letteralmente inondato di armi. Gran parte di queste sono passate legalmente nelle mani delle milizie sciite sostenute dall'Iran, che si oppongono alla presenza degli Stati Uniti nel Paese, ma dal 2016 sono state ufficialmente incorporate nelle forze armate irachene come parte della lotta contro lo Stato islamico.