Coprifuoco e massimo due persone in strada: le regole della Russia dopo la resa di Kherson La città di Kherson è in mano russa: lo conferma il sindaco Igor Kolykhaev che ha trattato la resa. Si tratta della prima grande città dell’Ucraina a cadere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I carri armati russi in Piazza della Libertà a Cherson la scorsa notte.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La città di Kherson è caduta: le forze russe hanno preso il controllo della cittadina nei pressi dell'estuario del fiume Dnepr (il quarto al mondo per lunghezza) e importantissimo punto strategico e grande città portuale sul Mar Nero. I carri armati russi hanno smesso di sparare attorno alle 2 di notte (l'una di notte in Italia), come immortalati dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il "silenzio" in piazza della Libertà a Kherson. La conferma che la città si fosse arresa all'assedio da parte delle truppe russe è arrivata anche dal sindaco Igor Kolykhaev, mentre poche ore fa anche The Kyiv Independent, uno dei giornali più importanti dell'Ucraina ha confermato che la città è passata sotto il controllo russo. Si tratta della prima grande città dell'Ucraina ad essere occupata dai russi dall'inizio del conflitto: la sua presa arriva a poche ore dall'inizio dei negoziati previsti per le 13 ora italiana di oggi.

Carri armati russi entrano a Kherson. [Foto: B24 / Twitter]

I termini della resa: coprifuoco e limitazioni alla circolazione

"La città meridionale di Kherson è de facto controllato dai russi invasori dal 2 marzo", scrive The Kyiv Independent, che riporta anche i termini della resa della città trattati dal sindaco Igor Kolykhaev. Quattro le misure prese a Kherson dopo l'ingresso dei russi: coprifuoco dalle 20 di sera alle 6 del mattino seguente; circolazione delle automobili consentite solo nelle ore diurne; ingresso in città consentito solo alle automobili che portano rifornimenti necessari alla cittadinanza come cibo e medicine; assembramenti massimi di due persone in strada, con obbligo di sottoporsi a controlli da parte dei russi e divieto di avvicinamento alle truppe russe stesse.

L'importanza di Kherson

Con la conquista di Kherson, i russi ora si avvicinano al controllo quasi totale della fascia costiera dell'Ucraina, che rischia ora di perdere l'accesso al mare. Controllando l'estuario del fiume Dnepr, inoltre, in questo momento i russi hanno il controllo quasi sull'intero fiume, fin dalla sorgente (che si trova proprio in Russia). Inoltre, la città di Kherson in mano russa può diventare anche fondamentale in vista di un possibile attacco in direzione di Odessa, altra città portuale che ancora resiste all'avanzata russa che costituisce di fatto uno degli ultimi baluardi lungo le coste del Mar Nero su cui affaccia l'Ucraina.