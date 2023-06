Guerra Russia-Ucraina, combattimenti a Zaporizhzhia e Bakhmut: “Perdite elevate da entrambe le parti” Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 18 giugno 2023: secondo l’Intelligence inglese, combattimenti intensi continuano nell’Oblast di Zaporizhzhia e Donetsk occidentale, con perdite elevate per entrambe le parti. Kiev: “Ucciso circa 219.820 russi dall’inizio dell’invasione”.

Continua la controffensiva ucraina nelle regioni del Sud e dell'Est. Stando a quanto reso noto dall'Intelligence inglese nel suo aggiornamento quotidiano sugli sviluppi della guerra della Russia contro Kiev "negli ultimi giorni sono continuati i pesanti scontri, con i combattimenti più intensi concentrati nelle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk occidentale e intorno a Bakhmut. In tutte queste aree, l'Ucraina continua a perseguire operazioni offensive e ha compiuto piccoli progressi".

Il Ministero della Difesa di Londra ha precisato che "al sud, le forze russe conducono spesso operazioni difensive relativamente efficaci, ma entrambe le parti stanno subendo perdite elevate, da parte russa probabilmente le più alte dall'apice della battaglia per Bakhmut a marzo".

A proposito di perdite, le forze di difesa ucraine hanno fato sapere di aver ucciso circa 219.820 russi tra il 24 febbraio 2022 e il 18 giugno 2023, di cui 650 solo nell'ultimo giorno. Lo ha detto lo stato maggiore delle forze armate ucraine in un post su Facebook.

Le forze di difesa dell'Ucraina hanno anche distrutto, dall'inizio della guerra, 3.984 carri armati nemici, 7.729 veicoli corazzati da combattimento, 3.847 sistemi di artiglieria, 610 lanciarazzi multipli, 364 sistemi di difesa aerea, 314 aerei da guerra, 304 elicotteri, 3.371 sistemi aerei tattici senza pilota, 1.211 missili da crociera, 18 navi da guerra/cutter, 6.571 autocarri e autocisterne e 52 unità di equipaggiamento specializzato.

Le forze ucraine distruggono deposito di munizioni vicino Kherson

Serhiy Bratchuk, portavoce dell'amministrazione militare di Odessa, ha detto oggi che le forze ucraine hanno distrutto un deposito di munizioni "molto significativo" nel villaggio di Rykove, vicino alla città portuale di Henichesk, occupata dai russi, nella regione meridionale di Kherson.

Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente le informazioni. E non ci sono stati commenti immediati dalla Russia sul presunto attacco. I media ucraini hanno tuttavia pubblicato video che mostrano un'alta colonna di fumo che si alza all'orizzonte con suoni di esplosioni e proiettili in fiamme.

Rykove si trova su una linea ferroviaria a circa 20 km da Henichesk, una città portuale lungo il Mar d'Azov nell'Ucraina meridionale, occupata dalle forze del Cremlino sin dai primi giorni dell'invasione russa dell'Ucraina.

Dal Regno Unito 30 milioni euro per cybersecurity di Kiev

Il governo del Regno Unito, intanto, stanzierà 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) nei prossimi due anni per rafforzare la sicurezza informatica in Ucraina, ha dichiarato ieri l'ufficio del primo ministro britannico citato anche dall'agenzia russa Tass.

Il finanziamento consentirà di proteggere le infrastrutture critiche e i servizi essenziali ucraini rafforzando le capacità di cybersecurity ucraine, che consentiranno di rilevare potenziali minacce informatiche dalla Russia e di rispondere ad esse. Secondo il primo ministro britannico Rishi Sunak, Mosca avrebbe tentato di attaccare l'infrastruttura informatica ucraina che svolge funzioni di fondamentale importanza, dalle operazioni bancarie alla fornitura di energia.

