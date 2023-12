Guerra in Ucraina, controffensiva fallita. Stoltenberg (NATO): “Prepararsi anche a cattive notizie” Secondo il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha parlato della guerra Russia-Ucraina, “dobbiamo essere preparati anche alle cattive notizie ma dobbiamo stare al fianco dell’Ucraina nella buona e nella cattiva sorte”. Due giorni fa Zelensky ha spiegato che “la controffensiva estiva non è riuscita a produrre i risultati desiderati a causa della persistente carenza di armi e forze di terra”.

"Dobbiamo essere preparati anche alle cattive notizie: le guerre si sviluppano per fasi, ma dobbiamo stare al fianco dell'Ucraina nella buona e nella cattiva sorte". A parlare è il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg che ha parlato del conflitto della Russia in Ucraina nel corso di un'intervista all'emittente televisiva tedesca Ard.

Secondo Stoltenberg, "le guerre sono intrinsecamente imprevedibili. L'unica cosa che sappiamo è che più sosteniamo l'Ucraina, più velocemente questa guerra finirà", ma "gli eventi intorno al tavolo negoziale sono legati in modo indissolubile alla situazione sul campo di battaglia".

The Economist: "Putin potrebbe vincere la guerra"

Le sue dichiarazioni arrivano due giorni dopo l'articolo pubblicato su The Economist in cui viene paventato un possibile successo di Vladimir Putin. "Per la prima volta da quando Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina, il 24 febbraio 2022, sembra che possa vincere. Il presidente russo ha preparato il suo Paese alla guerra e rafforzato il suo controllo sul potere. Si è procurato forniture militari all'estero e sta contribuendo a rivoltare il sud del mondo contro l'America. Fondamentalmente, sta minando la convinzione in Occidente che l'Ucraina possa emergere dalla guerra come una fiorente democrazia europea", si legge sul quotidiano.

Cosa sappiamo sul fallimento della controffensiva ucraina

A rafforzare questa idea è anche il fallimento della controffensiva ucraina. Il primo dicembre era stato proprio il presidente Volodymyr Zelensky, in una intervista all'AP ha spiegare che "la guerra in Ucraina è in una nuova fase con l'inverno che promette di complicare i combattimenti, dopo una controffensiva estiva che non è riuscita a produrre i risultati desiderati a causa della persistente carenza di armi e forze di terra".

Ma, nonostante gli insuccessi – ha aggiunto il numero uno di Kiev – l'Ucraina "non si arrenderà". A una domanda sulla sua soddisfazione per i risultati la controffensiva ucraina, Zelensky ha risposto che "non ci stiamo ritirando, sono soddisfatto", tuttavia "stiamo perdendo persone, e di questo non sono soddisfatto. Non abbiamo avuto tutte le armi che volevamo, non posso essere soddisfatto, ma non posso nemmeno lamentarmi troppo. Volevamo risultati più rapidi e da questo punto di vista, purtroppo, non abbiamo ottenuto i risultati desiderati. E questo è un dato di fatto".

Le sue dichiarazioni non sono piaciute a tutti. Tra questi, anche il sindaco di Kiev Vitali Klitschko che ha lanciato un attacco al presidente ucraino in un'intervista al notiziario svizzero 20 Minuten trasmesso sia in Russia che in Ucraina. "La gente si chiede perché non fossimo meglio preparati per questa guerra. Perché Zelensky ha negato fino alla fine che si sarebbe arrivati ​​a questo", ha detto Klitschko nell'intervista."C'erano troppe informazioni che non corrispondevano alla realtà".