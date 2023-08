Guerra in Russia-Ucraina, Kherson bombardata 77 volte in 24 ore, droni di Kiev verso gli aeroporti di Mosca Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 20 agosto: stamattina c’è stata una sospensione temporanea dei voli negli aeroporti di Vnukovo e Domodedovo di Mosca a causa di un attacco di droni ucraini.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le forze armate russe ieri hanno bombardato la regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, 77 volte. A rivelarlo su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin. "Nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato 77 attacchi, sparando 422 proiettili da mortaio, artiglieria, carri armati, droni e aerei", ha detto Prokudin, il quale ha aggiunto che Mosca ha preso di mira aree residenziali nella regione, un'infrastruttura strategica e il territorio attorno a uno stabilimento a Kherson. Negli attacchi un civile è rimasto ucciso e un altro ferito. Sempre ieri, l'esercito russo ha bombardato un villaggio nella comunità di Daryivka, nella regione di Kherson, uccidendo una donna, scrive Ukrinform, mentre un'anziana è rimasta ferita a seguito di un attacco russo a Nikopol, nella regione di Dnipropetrovsk.

Si scava tra le macerie dopo raid a Chernihiv: almeno 7 morti

Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare anche oggi tra le macerie del centro della città di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina, colpito ieri da un missile russo che ha causato almeno 7 vittime e più di 140 feriti, un attacco definito "atroce" dalle Nazioni Unite. "Al momento proseguono i lavori di sgombero del centro cittadino, i macchinari edili sono al lavoro (…) Tutti gli edifici circostanti sono ispezionati per stimare l'entità dei danni", ha riferito questa mattina su Telegram il governatore della regione di Chernihiv, Vyacheslav Chaus. Sette persone, tra cui una bimba, sono morte e 148 sono rimaste ferite, 41 delle quali sono ancora ricoverate, ha proseguito il governatore. Il bombardamento ha colto di sorpresa la popolazione, in una città risparmiata negli ultimi mesi da attacchi su larga scala dopo essere stata brevemente accerchiata dalle forze russe all'inizio dell'invasione nel febbraio 2022.

Zelensky giura vendetta per l'attacco a Chernihiv

"I nostri soldati risponderanno alla Russia per questo attacco terroristico: sarà una risposta notevole". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che 7 persone, tra cui una bambina di sei anni, sono rimaste uccise e altre 148 ferite in un attacco missilistico russo che ieri ha colpito la piazza centrale della città settentrionale di Chernihiv. Nel suo video discorso notturno, al termine di una visita in Svezia, Zelensky afferma che tra i 148 feriti, 15 sono bambini, e ha identificato la bimba uccisa con il nome di Sofia.

Leggi anche Perché l’Ucraina potrebbe essere ancora molto lontana dal poter usare gli F16

Chiusi e poi riaperti gli aeroporti di Mosca

Mentre proseguono gli attacchi dei russi sulle città ucraine Kiev continua a prendere di mira Mosca con blitz di droni, tanto che stamattina c'è stata una sospensione temporanea dei voli negli aeroporti di Vnukovo e Domodedovo della capitale russa per motivi di sicurezza. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che nella notte è stato effettuato un tentativo di far volare un drone verso Mosca in direzione sud, che è stato impedito dalle forze di difesa aerea. Non è chiaro se il drone sia collegato ai voli dirottati su altri scali. Sabato, diversi droni ucraini sono stati segnalati in Russia. Lo riporta Ria Novosti, specificando che il traffico aereo ora è ripreso. Nella notte colpita con un Uav anche la città russa di confine di Kursk, con 5 feriti accertati.

Gli approfondimenti sul conflitto russo-ucraino