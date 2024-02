Guerra a Gaza, risposta positiva di Hamas all’accordo sugli ostaggi israeliani: l’annuncio del Qatar

Hamas ha dato risposta positiva all’intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza in cambio della sospensione della guerra con Israele. Lo ha annunciato il premier del Qatar in conferenza stampa a Doha con il segretario di Stato Usa Antony Blinken.