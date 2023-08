Donald Trump atteso in Georgia per la quarta incriminazione: si costituirà ad Atlanta nella notte Donald Trump è atteso ad Atlanta per la quarta incriminazione relativa al tentativo di ribaltare la sconfitta elettorale nel 2020 in Georgia. L’ex presidente si presenterà nel carcere della Contea di Fulton per le formalità di rito. Il tycoon si è già accordato per una cauzione da 200mila dollari.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'ex presidente americano Donald Trump si consegnerà alle autorità della Georgia per la sua quarta incriminazione durante la notte. Negli Stati Uniti, saranno le 19.30 quando l'ex presidente dovrà presentarsi davanti alle autorità dello Stato del Sudest del Paese. Stando a quanto reso noto, l'ex inquilino della Casa Bianca ha annunciato il suo arrivo in Georgia per l'incriminazione sul suo social, Truth.

Trump è atteso nel carcere della Contea di Fulton, ad Atlanta, per le formalità dell'incriminazione. Secondo Abc, nonostante la spavalderia mostrata dall'ex presidente americano nell'affrontare le accuse a lui rivolte, la sua squadra legale è cambiata a poche ore dalla sua apparizione in Georgia. Stando a quanto reso noto dagli organi di informazione americani, infatti, l'avvocato Drew Findling non farà più parte del team di difesa di Donald Trump.

Al posto del "legale dei vip", infatti, vi sarà Steven Sadow, un importante avvocato di Atlanta. "Donald Trump – ha affermato Sadow – non avrebbe dovuto essere incriminato. L'ex presidente è innocente, non si è macchiato di nessuno dei reati a lui contestati dalle autorità".

Il post sul social Truth: "Mi presenterò davanti a un procuratore di sinistra"

In un post sul suo social, Truth, Trump aveva affermato di essere "pronto ad andare ad Atlanta" per "presentarsi davanti a un procuratore di sinistra". Online, l'ex leader della Casa Bianca aveva usato parole diverse, parlando di un "arresto" da parte di un procuratore di "estrema sinistra" della Georgia.

Trump e i suoi legali si sono accordati con il giudice per una cauzione di 200mila dollari, ma l'ex presidente non potrà avere liberi contatti con testimoni e co-imputati se non tramite gli avvocati che in questo momento si stanno occupando del suo caso e della difesa davanti ai giudici.