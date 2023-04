Donald Trump verso l’arresto dopo l’incriminazione per il caso Stormy Daniels: attesa a New York Notizie in aggiornamento sulla consegna di Donald Trump alle autorità di New York dopo l’incriminazione per il caso Stormy Daniels: è la prima volta che un ex presidente Usa è coinvolto in un procedimento penale.

A cura di Ida Artiaco

Donald Trump ha lasciato la Trump Tower, diretto verso il tribunale di New York per consegnarsi alle autorità dopo essere stato incriminato dal Grand Giurì di Manhattan per il caso Stormy Daniels, l'ex attrice porno che l'ex presidente Usa avrebbe pagato in cambio del silenzio sulla loro relazione prima della campagna per le presidenziali del 2016.

Partito ieri dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il tycoon ha trascorso la notte in una delle Trump Towers della Grande Mela, tra la 57esima e la Quinta, e si è poi diretto alla Manhattan Criminal Court, dove, come da copione, eviterà il trattamento riservato ai criminali comuni.

Attesa per l'arrivo di Trump al tribunale di Manhattan

Niente manette, niente passerella davanti ai media e niente foto segnaletiche. Sarebbe questa l’unica concessione che i legali dell’ex presidente hanno ottenuto, insieme al divieto di telecamere nell’aula della Corte, per evitare il "circo televisivo".

Si tratta ad ogni modo di una giornata storica per gli Stati Uniti: è infatti la prima volta che un ex presidente finisce sotto inchiesta penale. I capi di accusa contro Trump sarebbero 34, fra i quali falsificazione di documenti aziendali.

Le dichiarazioni di Trump

Poco prima di quello che in inglese è chiamato arraignment lo stesso Trump ha pubblicato un post sulla piattaforma Truth in cui chiede che il processo venga spostato a Staten Island, dove è più alta la percentuale di repubblicani: "Sarebbe un luogo molto più sicuro e giusto. La figlia del giudice che mi accusa (Juan Merchan, ndr) ha lavorato per Kamala Harris e alla campagna Biden-Harris. Corte di canguri".

"Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso alcun crimine", si legge invece in una e-mail inviata da The Donald ai propri sostenitori.

Gia questa mattina l'avvocato di Trump, Joe Tacopina, aveva fatto sapere intervenendo alla trasmissione Good Morning America della ABC che "l'ex presidente sarà processato come tutti gli altri. Una cosa che posso assicurare è che non ci sarà alcuna dichiarazione di colpevolezza in questo caso". Altre fonti avevano precisato che sarà stato lo stesso Trump a fare la dichiarazione di non colpevolezza.

Scontri e manifestazioni a New York

Ingente è stato il dispiegamento di forze dell'ordine intorno alla Trump Tower dove l'ex presidente era ospite per la notte, ma non si sono registrati scontri. Decine di sostenitori del tycoon si sono poi radunati davanti alla procura di Manhattan. Tra di loro anche la deputata repubblicana trumpiana di ferro Marjorie Taylor Greene, la quale ha anche tentato di parlare ma è stata rapidamente sommersa dalle urla e dai fischi della folla che va crescendo.