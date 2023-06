Contro il boom di tumori alla pelle i Paesi Bassi distribuiranno creme solari gratis a tutti Negli ultimi anni nei Paesi Bassi è stato registrato un record di tumori alla pelle: per questo il governo distribuirà gratuitamente creme solari alla popolazione.

A cura di Davide Falcioni

Un'idea semplice e probabilmente molto efficace per ridurre i tumori alla pelle è quella adottata dal governo dei Paesi Bassi, che ha deciso di offrire protezione solare gratuita nelle scuole e nelle università, nei festival, nei parchi, nei luoghi sportivi e negli spazi pubblici aperti in tutto il Paese. La campagna di promozione della salute pubblica è stata presentata lo scorso weekend; a fornire i distributori di creme solari sarà l’ospedale di Venlo-Venray, in collaborazione con il KWF (Società Olandese contro il Cancro), l’assicuratore VGZ e vari comuni.

Il portavoce dell’ospedale Liset Spreuwenberg ha affermato che l’idea di distribuire gratuitamente le protezioni solari è nata l’anno scorso: "La nostra dermatologa Karen van Poppelen ha avuto l’idea di convertire i dispenser con disinfettanti rimasti dal periodo del coronavirus in distributori di creme solari". Una "trasformazione" estremamente semplice che si è diffusa rapidamente, tanto che oggi sono centinaia i distributori già operativi nei Paesi Bassi, in particolare nei luoghi frequentati dai bambini. L’obiettivo è non solo proteggerli ma anche creare consapevolezza dei rischi di prendere il sole senza crema solare, in primis per evitare il cancro della pelle.

Già, perché le autorità sanitarie olandesi hanno segnalato un incremento record dei casi di cancro della pelle negli ultimi anni. "La crema solare ha dimostrato di essere la migliore protezione contro la malattia, e i bambini dovrebbero abituarsi ad applicarla fin dalla tenera età in modo che diventi rituale come lavarsi i denti", ha detto un consigliere di una località balneare del Mare del Nord. Jacco Knape della città balneare di Katwijk ha dichiarato: "Costa un po' di soldi, ma teniamo in grande considerazione la salute delle persone".

In tutta Europa , i tassi di cancro della pelle sono aumentati negli ultimi 20 anni. Nella vicina Germania, secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2021 il numero di decessi per cancro della pelle è aumentato del 55% rispetto al 2001.