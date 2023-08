C’è una nazione che ancora non ha tolto la quarantena e le restrizioni per il Covid-19 La Nord Corea sta a poco a poco abbandonando le ultime restrizioni anti Covid: autorizzato il rientro in patria dei cittadini che si trovavano oltre confine durante la pandemia da Covid-19. Ma dovranno osservare una settimana di quarantena.

In Corea del Nord si allentano le rigide misure anti-Covi. Da oggi sarà infatti consentito ai cittadini che si trovano all'estero di tornare nel Paese. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Kcna, il Centro statale per la prevenzione delle emergenze epidemiche ha annunciato che "ai cittadini all'estero è stato permesso di tornare a casa". Ma Pyongyang ha stabilito che i cittadini che rientrano dall'estero dovranno osservare comunque un periodo di quarantena, di una settimana.

"Le persone che tornano saranno poste sotto adeguata osservazione medica in centri di quarantena per una settimana", ha affermato l'agenzia, aggiungendo che la decisione è stata presa a causa "del miglioramento dello stato della pandemia a livello globale".

La Corea del Nord aveva chiuso i suoi confini all'inizio del 2020 per combattere la pandemia di coronavirus, ma negli ultimi giorni si erano registrati segnali di una riapertura del Paese. La compagnia di bandiera nazionale Air Koryo ha ripreso i voli commerciali internazionali, uno dei quali è atterrato martedì a Pechino. Anche i voli tra la Corea del Nord e la Russia riprenderanno, con quattro voli tra Pyongyang e Vladivostok questo mese. La settimana scorsa, una delegazione di atleti nordcoreani è stata autorizzata a lasciare il Paese per partecipare ad una gara di taekwondo in Kazakistan.

L’annuncio dell'allentamento è arrivato mesi dopo rispetto alla maggior parte degli altri paesi asiatici, che hanno già abbandonato da tempo le ultime restrizioni anti Covid.

La Cina, che per molto tempo ha fatto i conti con uno dei regimi anti-coronavirus più duri della regione, ha superato la sua strategia ‘Zero Covid' nel dicembre 2022. Le recenti mosse della Corea del Nord dimostrano che il paese sta pian piano riaprendo, ma Pyongyang ha imposto comunque la quarantena all’arrivo anche per i cittadini che ritornano a casa per precauzione.