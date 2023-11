Cassiere del bar sbaglia la giocata, lui tiene il biglietto e vince il jackpot: “Sensazione incredibile” La storia di un sessantenne dell’Illinois che ha vinto il jackpot da mezzo milione di dollari messo in palio da una lotteria locale grazie all’errore del cassiere del bar nel quale aveva giocato la sua schedina.

A cura di Antonio Palma

139 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un errore non sempre porta a brutte conseguenze e anzi a volte è l’innesco di una storia a lieto fine. La riprova arriva dagli Stati Uniti dove un sessantenne dell’Illinois ha vinto il jackpot da mezzo milione di dollari messo in palio da una lotteria locale grazie all’errore del cassiere del bar nel quale aveva giocato la sua schedina.

Il fortunato vincitore della cinquina vincente, Michael Sopejstal, infatti aveva chiesto una giocata diversa quando si era fermato nel bar di un distributore di benzina del posto. Per errore il cassiere del negozio però ha sbagliato numeri, permettendogli di vincere il primo premio della lotteria Lucky For Life. A raccontarlo è stato lo stesso sessantenne che nei giorni scorsi ha deciso finalmente di incassare il premio vinto nel settembre scorso.

A permettergli di vincere un errore di un addetto di una stazione di servizio del Michigan che, sbagliando la giocata, gli ha consentito di abbinare i cinque numeri estratti il 17 settembre scorso. “Ogni mese vado in Michigan per mangiare nel mio ristorante preferito e compro sempre un biglietto Lucky for Life per 10 o 20 estrazioni mentre sono lì" ha raccontato Sopejstal, aggiungendo: “Quel giorno ho chiesto all’addetto un biglietto per 10 estrazioni, ma per sbaglio ha stampato un biglietto con 10 righe per una singola estrazione”.

A questo punto poteva decidere di annullare tutto o tenere il biglietto. Il sessantenne ha scelto la seconda opzione che si è rivelata quella fortunata. “Gli ho detto che volevo comunque il biglietto. La mattina quando ho controllato il mio biglietto ho visto che avevo vinto il premio di 25mila dollari all'anno per la vita. È stata una sensazione incredibile” ha spiegato il vincitore.

“Ho subito pensato a cosa avrei potuto fare con i soldi e se optare per la formula della rendita o prendere tutto” ha rivelato l’uomo, Sopejstal ha recentemente visitato la sede della lotteria per ritirare il suo premio e ha scelto di ricevere la sua vincita con un pagamento una tantum di 390mila dollari invece del pagamento annuale. Con parte dei soldi ha detto che intende viaggiare mentre conserverà il resto.