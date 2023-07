Bimbo di 3 anni mette in moto la Golf car ma sbanda e uccide il fratellino di 7 anni, dramma in Usa Secondo la polizia che è intervenuta sul posto, i due stavano giocando nel giardino di casa: il piccolo ha sbandato all’altezza di una curva e ha investito a morte il fratello che era sull’erba.

A cura di Antonio Palma

Sembrava un pomeriggio di giochi tra fratelli come tanti altri, trascorso a giocare nel cortile della casa di famiglia, quando il più piccolo dei due fratelli ha deciso di salire su una golf car parcheggiata in zona mettendola in moto e innescando gli eventi fatali che hanno portato alla morte del fratellino più grande, investito e ucciso. È la sequenza della tragedia che si è consumata lunedì pomeriggio nella città di Fort Myers, nello stato della Florida, in Usa.

Secondo quanto ricostruito finora, il bimbo di tre anni ha messo il moto il veicolo elettrico ma inevitabilmente ha fatto pochissimi metri e ha sbandato finendo però per travolgere il fratello di 7 anni. Immediatamente soccorso dagli adulti, il piccolo è stato poi preso in carico da un’ambulanza intervenuta sul posto, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale dove però i medici ne hanno dovuto dichiararne il decesso poco dopo. Il bambino di 3 anni invece non ha riportato ferite.

Secondo la Florida Highway Patrol, la polizia che è intervenuta sul posto, all’altezza di una curva a destra all’interno dalla proprietà di famiglia, il piccolo ha sbandato e ha investito a morte il fratello che era sull’erba. "Una tragedia, è avvenuto tutto così in fretta" ha dichiarato il capo della polizia, aggiungendo: “Prego che la madre e il padre abbiano la forza di superare tutto questo. Spero che da questa tragedia le persone si rendano conto che bisogna tenere sotto controllo i bambini perché loro non sono consapevoli”.

Anche per questo le indagini proseguono per accertare se i piccoli fossero da soli o se vi fosse qualche adulto con loro al momento della tragedia. “Stiamo ancora indagano per scoprire cosa ha portato alla tragedia", ha dichiarato ai media locali il tenente Bueno. Tra le cose da accertare “Se il bambino di 7 anni era fuori dal mezzo o se inizialmente fosse sopra con il bambino di 3 anni”. "Vogliamo sapere dove erano tutti, vogliamo sapere dove erano gli adulti, chi era nella proprietà, chi era fuori, chi era dentro vogliamo sapere cosa è successo" ha spiegato l’investigatore.