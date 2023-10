Bimbi in ospedale dopo aver bevuto succo di frutta: allarme in Usa per avvelenamento da piombo L’allarme è partito dalla Carolina del Nord dove quattro bambini sono finiti in ospedale con alti livelli di piombo nel sangue. Test hanno individuato nei succhi concentrazioni “estremamente elevate” di piombo. Immediato il ritiro del prodotto. La Fda ha invitalo a sottoporre a controlli immediati i piccoli che hanno consumato i succhi.

A cura di Antonio Palma

È allerta sanitaria in Usa dopo che alcuni bimbi hanno accusato dei malori e sono finiti in ospedale aver bevuto succo di frutta. Dalle analisi infatti si è scoperto che avevano altissimi livelli di piombo nel sangue. La Food and Drug Administration statunitense, l'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha lanciato una allerta per genitori e consumatori, invitandoli a non acquistare e dare ai minori alcune confezioni di succo di frutta commercializzati a marchio WanaBana perché potrebbero contenere livelli pericolosi di piombo.

L'allarme è partito dalla Carolina del Nord dove quattro bambini hanno accusato malori come mal di testa, dolore addominale e vomito dopo aver bevuto il prodotto al gusto di mela e cannella. Trasportati in ospedale e sottoposti ai controlli medici, la diagnosi è stata di avvelenamento da piombo perché nel loro sangue sono stati riscontrati alti livelli di piombo.

La potenziale contaminazione da piombo nei succhi è stata scoperta per la prima volta dal Dipartimento della salute e dei servizi umani della Carolina del Nord e dal Dipartimento dell'agricoltura e dei servizi ai consumatori della Carolina del Nord. La Fda ha confermato gli esami e ha avvertito che i bambini che hanno bevuto questi succhi di frutta devono essere subito sottoposti a controlli medici per escludere un avvelenamento da piombo.

Funzionari sanitari statali infatti hanno analizzato più lotti del prodotto e hanno rilevato concentrazioni “estremamente elevate” di piombo. La FDA ha confermato i risultati e ha affermato che potrebbero portare a “tossicità acuta”. WanaBana, che ha sede in Florida, sta collaborando e ha richiamato tutti i lotti dei prodotti interessati che sono venduti a livello nazionale in Usa e su Amazon.

Il piombo è tossico per le persone di tutte le età, ma può essere particolarmente dannoso per i bambini. La maggior parte dei bambini inizialmente non presenta sintomi evidenti, quindi è importante che vengano sottoposti a test per controllare i livelli di piombo nel sangue. L'esposizione al piombo può nuocere gravemente alla salute dei bambini, causando danni al cervello e al sistema nervoso e rallentando la crescita e lo sviluppo.