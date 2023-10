Bimba scompare in un campeggio a New York e viene ritrovata nell’armadio di un camper Una bimba di nove anni scomparsa il 30 settembre in un campeggio a New York è stata ritrovata in un armadio nel camper di un 47enne. Le ricerche sono partite da subito e solo dopo qualche giorno, grazie alle impronte digitali lasciate dal rapinatore, è stato possibile rintracciarla e salvarla.

Craig Nelson Ross Jr, l‘uomo sospettato di aver rapito Charlotte S., una bimba di nove anni, in un campeggio a New York, è stato arrestato. Il sequestro era avvenuto sabato 30 settembre al Moreau Lake State Park mentre la piccola era in vacanza in compagnia dei suoi genitori. Charlotte è stata ritrovata all'interno di un armadio situato nel camper di proprietà del 47enne. Ad incastrare il rapinatore, le impronte digitali lasciate sulla lettera di riscatto inviata ai genitori della bimba nella buca della posta.

Charlotte era scomparsa poco prima dell'ora di cena mentre giocava con la sua bicicletta e in compagnia dei suoi amichetti. A ricostruire i momenti salienti della scomparsa è stata Katie Hochul, governatrice dello stato di New York, in una conferenza stampa. L'allarme è partito quando la famiglia non ha visto rientrare la piccola, dando inizio così a una ricerca in tutta la zona circostante e alla quale hanno preso parte circa cento persone.

La bimba è poi stata ritrovata dagli investigatori nascosta in un armadio nel camper del presunto rapinatore. Arrivata in ospedale per sottoporsi a una serie di visite mediche, fortunatamente Charlotte non presentava alcuna ferita. Le indagini hanno avuto una svolta interessante solo lunedì mattina, dopo che Ross nella notte si era avvicinato all'abitazione dei genitori, indirizzando loro un biglietto nel quale chiedeva un riscatto.

Analizzate le impronte sulla lettera, queste hanno permesso di risalire al profilo di Ross così da incastrarlo. Inoltre, negli archivi delle forze dell’ordine era già presente il suo nome per un arresto risalente al 1999, quando il 47enne fu fermato perché alla guida in stato di ebbrezza.

Ora Craig Nelson Ross Jr è stato accusato di rapimento e trasferito in carcere senza nessuna possibilità di scarcerazione.