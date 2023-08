Ambasciata Usa ai propri cittadini: “Lasciate subito la Bielorussia, Minsk offre supporto a Putin” L’avviso è motivato dalla costante assistenza di Minsk nei confronti di Mosca nella guerra in Ucraina, oltre che dall’uso arbitrario delle leggi locali, nonché dai rischi legati a possibili proteste locali e detenzioni.

A cura di Biagio Chiariello

L'ambasciata Usa a Minsk in una allerta pubblicata sul proprio sito, ha invitato i cittadini americani a non viaggiare verso la Bielorussia per il continuo supporto che Minsk offre a Mosca nell'ambito della guerra in Ucraina, l'attuazione arbitraria delle leggi locali, il rischio di rivolte e di detenzione.

I cittadini statunitensi che si trovano nel Paese sono sollecitati a partire immediatamente, usando l'aereo o uno dei quattro valichi ancora aperti con la Lituania, dopo che nei giorni scorsi Vilnius ne ha chiusi due.

Qualche giorno il l presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, in una intervista fiume rilasciata ad una giornalista ucraina filorussa, ha detto che il suo Paese "aiuterà sempre la Russia", ma se gli ucraini non varcheranno i confini bielorussi, "Minsk non entrerà in guerra contro Kiev". Il numero uno di Minsk ha detto anche il conflitto in Ucraina poteva essere evitato, e "può essere fermato ora", e Putin ha "già raggiunto i suoi obiettivi".

Lukashenko ha comunque ribadito che non c'è “nessuna intenzione di essere coinvolti nel conflitto”. E Putin, secondo lui, sarà eletto di nuovo alle prossime elezioni presidenziali russe del 2024.

Ha poi ha avvertito che la Bielorussia, accusata recentemente di sconfinamento in territorio polacco, risponderà in caso di aggressione esterna, anche attraverso l'utilizzo delle armi nucleari che Mosca ha collocato sul suo territorio: "Ci può essere solo una minaccia: l'aggressione contro il nostro Paese. Se l'aggressione contro il nostro Paese parte da Polonia, Lituania e Lettonia, risponderemo immediatamente con tutto quello che abbiamo", ha dichiarato.

Sulla necessità di fermare le ostilità in Ucraina è intervenuto anche il ministro degli Esteri bielorusso, Sergei Aleinik, sottolineando che bisgna "fermare l'uccisione di persone" e "dichiarare una tregua" nel conflitto. "Minsk compirà ogni sforzo in suo potere per ridurre le tensioni", ha aggiunto. "Consideriamo complesse le cause dei conflitti. Siamo convinti che questa situazione sia stata causata ed alimentata dagli sforzi degli Stati Uniti e dei suoi paesi satelliti. Ne traggono profitti, dividendi e benefici, e tutti gli altri ne sostengono i costi", ha dichiarato Aleinik.